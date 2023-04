Passato, presente e futuro del guanto in mostra alla SSIP

La data da segnare in agenda è lunedi prossimo, 17 aprile 2023, alle ore 16. Location: Pozzuoli, presso la sede della Stazione Sperimentale Pelli. Oggetto: l’inaugurazione di una mostra particolare, che non vuole essere solo una celebrazione, ma molto di più. Si chiama: “La Casa del Guanto: Un patrimonio fra tradizione, formazione e innovazione (1952-1975)”.

Passato e presente del guanto

“La Casa del Guanto – spiegano da SSIP – è solo il primo di una serie di eventi in programma per celebrare i 100 anni di CPMC, la rivista ufficiale della Stazione Sperimentale Pelli. Saranno esposte per la prima volta le foto della Casa del Guanto conservate presso la biblioteca della SSIP che narrano i corsi di formazione attraverso i volti degli allievi e degli insegnanti durante le lezioni”. Non solo: si potrà ammirare anche “una serie di manufatti legati alla produzione guantaria, alcuni dei quali donati dall’azienda dismessa Temin. L’ultima sezione della mostra sarà invece dedicata al guanto come accessorio e linguaggio della moda nell’ambito della moda dagli anni ‘50 agli anni ‘70”.

Il guanto e il suo futuro

Ma c’è di più: c’è uno sguardo aperto sul futuro. Infatti, la mostra rappresenta “l’avvio del primo corso di istruzione professionale per operai guantai. Il progetto nasce in collaborazione con l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli che ne ha curato allestimento e impostazione grafica. L’intento di SSIP è non solo ricordare il valore culturale dell’arte dei guantai, ma anche valorizzare ulteriormente questa attività che continua a trovare riscontro anche in epoca moderna”.

Prossimi appuntamenti

Dopo l’esposizione a Pozzuoli, la mostra sarà ospite del MANN (Museo Archeologico Nazionale di Napoli) dal 17 luglio e avrà anche un momento dedicato all’interno di Lineapelle New York il 19 e 20 luglio. Infine, “il 30 novembre, rientrerà a Napoli per fare tappa al Museo della Moda di Napoli – Fondazione Mondragone”.

Leggi anche: