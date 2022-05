Così ha deciso di fare rete un giovane (antico) guantaio di Napoli

Quando ha avuto la possibilità di aderire a Le Mani di Napoli, la neocostituita associazione che riunisce e rappresenta gli artigiani della moda del capoluogo campano, Alberto Squillace non ci ha pensato due volte. Ha detto sì perché ha chiare le ragioni per cui è importante fare rete, anche e soprattutto per una persona nella sua posizione. Già perché da un lato, vista l’età (“con i miei 31 anni credo di essere il guantaio più giovane al mondo”, ride), sa bene quanto siano importanti i temi della formazione e del ricambio generazionale. Dall’altro, rappresenta la quinta generazione al lavoro nell’azienda di famiglia, il guantificio Omega che dal 1923 ha sede alla Sanità e che vanta circa dieci dipendenti. Sa altrettanto bene, quindi, quanto la collaborazione tra le imprese artigiane della moda sia un potenziale fattore di crescita per tutti.

L’importanza di fare rete

Le Mani di Napoli, costituita agli inizi del 2022, è stata presentata il 15 maggio nella Sala della Giunta del capoluogo campano. Ne fanno parte al momento oltre 20 aziende: molte fanno capo alla filiera della sartoria, quindi del tessile abbigliamento. Ma ci sono anche Omega e il calzaturificio Paolo Scafora. In cantiere ci sono molti progetti, soprattutto in ambito di comunicazione, cultura ed eventi. “Sono molto interessato alla formazione – spiega Squillace (nella foto) –. È fondamentale per dare futuro al settore: dobbiamo insegnare la nostra arte alle persone, ancora di più dobbiamo spronare le giovani generazioni a tornare ai mestieri. Serve una presa di coscienza”. Non che ora non si faccia niente: “Ho avuto molti ragazzi in azienda, anche da Central Saint Martins di Londra, per stage, progetti di ricerca o di laurea. Ma gli stage sono un’esperienza effimera: servono progetti di formazione al lavoro”. La priorità, dunque, non è solo divulgare in che cosa consistano i mestieri artigiani, ma conquistare nuovi adepti alla causa: “Ho tenuto lezioni all’Accademia di Belle Arti di Napoli – racconta Squillace –. Mi chiedono: quanto ci vuole a imparare il mestiere? È impossibile rispondere prima, bisogna vivere l’azienda”.

Utile anche alla città

Il potenziale delle imprese artigiane non riguarda solo le imprese stesse, ma la città e i suoi abitanti. “C’è una grande fetta dell’economia napoletana che così possiamo far crescere. Mi piace molto anche l’idea del turismo sartoriale – ci spiega –. È giusto che le tante persone che visitano la città gustino la pizza e visitino le botteghe dei presepi, ma dobbiamo far scoprire loro che c’è anche altro. A Napoli vantiamo una tradizione secolare nell’abbigliamento di qualità, che copre tutte le attività: il sarto, il calzolaio, il guantaio. Facendo rete, ci possiamo aiutare a vicenda”.

Il mercato in trasformazione

Rispetto a quando il trisavolo Pasquale fondò l’azienda nel 1923, ne sono cambiate di cose. E molte continuano a cambiarne. “Tra poco compiremo un secolo e, per gran parte della nostra storia, siamo stati soprattutto produttori – rievoca Alberto Squillace –. Da quando è cambiata la domanda, si è trasformato il tessuto manifatturiero”. In che senso? “C’è chi ha provato a inseguire i cinesi, industrializzando il prodotto – risponde –. O, peggio ancora, c’è chi ha preferito ridursi al solo ruolo di commerciale, comprando e rivendendo”. Le sfide del mercato al guanto non sono finite. “Noi, che siamo nati nel conto terzi, abbiamo preferito innanzitutto concentrarci sulla qualità e, da un po’, sui nostri brand”.

I brand

Squillace parla al plurale perché al marchio storico Omega, di fascia premium, se ne sta per affiancare uno nuovo: “Con mia sorella Martina, che vive a Parigi dove ha studiato design e modellistica, stiamo preparando il lancio di Squillace 1923 – continua –: sarà la nostra griffe l’haute couture”. Il mercato del guantificio Omega rimane quello estero (il fatturato italiano si aggira intorno al 10%). In prevalenza nordeuropeo, ma “da cinque o sei anni stiamo sviluppando molto quello del Far East – conclude Squillace –. Piazze come Giappone e Corea sanno riconoscere grande valore al made in Italy e al made in Naples. Sono di ritorno da un trunk show a Seoul: lì il pubblico dà grande soddisfazione, si interessa davvero al prodotto. Non vedono soltanto una transazione economica, restituiscono un’emozione”. (rp)

