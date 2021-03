Sulla nostra Pelle. Dialoghi sulla Bellezza: si comincia giovedì

Si presentano così: “La trasversalità culturale del made in Italy al centro di un ciclo di seminari del Master in Fashion Studies dell’Università La Sapienza”. Seminari “sostenuti da UNIC – Conceria Italiane con la collaborazione del quotidiano Il Foglio”. Iniziano giovedì 25 marzo 2021 (dalle 16 alle 17.30) Sulla nostra Pelle. Dialoghi sulla Bellezza. Si svolgono allo Spazio Lineapelle di Palazzo Gorani, a Milano, e, per forza di cose, hanno un’anima digitale, perché viaggeranno in diretta streaming sulla piattaforma Zoom.

“Gli incontri, proposti in formula mista – si legge in una nota -, intendono approfondire la natura trasversale del made in Italy e della manifattura italiana”. Ma anche “dei suoi uomini e delle sue straordinarie capacità di accorpare, mescolare, sovrapporre arte, artigianato, cultura e imprenditoria. Verranno esplorati tutti i settori in cui questa eccellenza si esprime”. E sarà posta “particolare attenzione alla pelle e alla sua lavorazione, come ispirazione e modello per la moda, l’arte, l’architettura, il design, il cinema e il teatro”.

I Dialoghi sulla Bellezza sono sostenuti da UNIC – Concerie Italiane (associazione parte di Confindustria Moda) e “si inscrivono nel programma formativo del corso di Laurea Magistrale in Fashion Studies dell’Università di Roma La Sapienza”. Sono curati da Fabiana Giacomotti, firma di costume e docente del corso. Non solo. I talk “saranno diffusi anche attraverso la piattaforma del quotidiano Il Foglio”. Questo perché rientrano nelle “attività del supplemento mensile Il Foglio della Moda, al debutto il 1° aprile 2021 e di cui questi incontri rappresentano un’anticipazione e una summa programmatica”.

Il primo Dialogo, giovedì 25 marzo, s’intitola “The multiple shades of blue”. Relatori: Nicolò Beretta (founder e designer del brand Giannico) e il maestro tintore Alessandro Butta. Con loro ci sarà il designer Alessandro Enriquez (fondatore del marchio omonimo), la trend analyst Orietta Pelizzari e Antonio Sgamellotti, professore emerito dell’Università degli Studi di Perugia e Accademico dei Lincei. Da notare: Sgamellotti è il coordinatore del gruppo di ricerca che ha individuato il blu egizio nel Trionfo di Galatea di Raffaello. Introdurranno l’incontro Fulvia Bacchi (direttore UNIC), e Romana Andò, coordinatrice del corso di Laurea Magistrale/Master in Fashion Studies. Modererà Fabiana Giacomotti.

Come spiega UNIC, “Il prossimo incontro, dedicato alle origini delle lavorazioni italiane, si terrà l’8 aprile 2021 alle ore 16. Nel terzo incontro, il 22 aprile, si parlerà di sostenibilità”. Il 6 e il 20 maggio, invece, sotto i riflettori ci sarà “il tema dei materiali per il grande cinema e per il design”. In considerazione della frequenza internazionale del corso di laurea, gli incontri saranno in lingua inglese. La partecipazione è libera. Per iscriversi occorre cliccare qui.

