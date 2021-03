Lineapelle apre a Milano il Trend Area Roadshow

Una vera e propria Trend Area. Non potendola allestire all’interno del suo tradizionale ambito espositivo. Lineapelle ha trasformato la sua vetrina stilistica in un progetto fisico itinerante. Progetto che porta il nome di Trend Area Roadshow e da ieri (fino al prossimo 9 aprile 2021) è visitabile, a Milano, presso lo Spazio Lineapelle di Palazzo Gorani.

Trend Area Roadshow

Trend Area Roadshow presenta, come scrive Lineapelle, una “selezione di proposte dei nostri espositori per l’estate 2022”. In altre parole, “le collezioni più significative di pelli, tessuti, accessori e componenti” contestualizzate in un’area espositiva “così come è sempre stata realizzata in fiera. Collezioni che possono essere scoperte e analizzate prenotando una “visita in presenza nel pieno rispetto delle normative vigenti per Covid 19”. E non solo.

Visita virtuale

La visita allo spazio Trend Area Roadshow è possibile anche in modalità virtuale. In questo caso, la visita “prevede il collegamento alla piattaforma Zoom per la visione dei campioni esposti, con possibilità di interagire tramite chat. A fine presentazione vi verrà inviato un link per visualizzare le foto dei pannelli esposti e il catalogo delle aziende presenti”.

Come prenotarsi

Prenotare la propria visita, fisica o virtuale che sia, è molto semplice: basta cliccare qui.

