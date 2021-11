Una mostra e una collezione Gold per “i 50 anni” di Manolo Blahnik

Una mostra digitale e una collezione Gold. Sono le iniziative che celebrano l’anniversario numero 50 di Manolo Blahnik. A New Way of Walking è il titolo dell’esposizione (virtuale), suddivisa in cinque stanze che mostrano “momenti cruciali passati e presenti”. Lo show è occasione per esplorare per la prima volta gli archivi del marchio di calzature di lusso. Blahnik ha lanciato anche una capsule dove i modelli chiave del designer sono realizzati in colore oro, anche con materiali pregiati come piume e pizzi

La mostra

Parlando dell’iniziativa digitale, Manolo Blahnik ha commentato: “Voglio che questo sia uno spazio in cui gli altri possano apprendere e ispirarsi. È molto importante per me, che anche chi non può comprare le mie scarpe sia in grado di sentire un legame con Manolo Blahnik e con chi siamo”. I visitatori possono accedere a TheArchives.ManoloBlahnik.com e cliccare sulle scarpe per vederne i disegni, conoscerne la storia e ammirarle in una visione a 360 gradi. Da tempo il CEO dell’azienda, e nipote dello stilista, Kristina Blahnik aveva in mente la digitalizzazione dell’archivio. “È un sogno diventato realtà aprire le prime porte del nostro archivio – ha detto Kristina a Fashion United –. Questo è solo l’inizio di un viaggio molto emozionante e che speriamo venga esplorato e apprezzato dai nostri fedeli seguaci negli anni a venire”.

La collezione Gold

In occasione del 50esimo anniversario, la griffe ha lanciato la capsule “Gold”: stivali, décolleté, sandali, zoccoli con o senza tacco, stivaletti, mocassini, tutti modelli disponibili in diverse tonalità di oro. Questa collezione-anniversario mette in mostra il know-how del marchio, che nel 2019 ha comprato il calzaturificio Re Marcello di Vigevano. (mv)

