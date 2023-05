Una mostra racconta che c’era una conceria a Mediolanum

Si chiama Le Vie dell’Acqua a Mediolanum. Sarà visitabile da domani, 18 maggio 2023, fino al 31 marzo 2024. È allestita presso il Civico Museo Archeologico di Milano e gode del sostegno di UNIC – Concerie Italiane. Il motivo è presto detto. C’era una conceria a Mediolanum e una parte significativa dell’esposizione ne racconta l’importanza come esempio dello stretto rapporto tra le vie d’acqua che percorrevano la città fin dai tempi antichi, definendone lo sviluppo e il futuro.

Le Vie dell’Acqua a Mediolanum

Presentata oggi in anteprima, Le Vie dell’Acqua a Mediolanum è una mostra che “ripercorre lo stretto legame tra Mediolanum e l’acqua, che fin dalle origini ha plasmato la città e ne ha determinato la fortuna. Il tema, sviluppato prevalentemente in riferimento all’epoca romana, è illustrato attraverso numerose testimonianze emerse dagli scavi condotti in città negli ultimi anni”. Da essi, “traspare il fondamentale contributo dell’archeologia urbana per la riscoperta e la conservazione della memoria della città”.

C’era una conceria a Mediolanum

“La mostra illustra i molteplici usi e sistemi di gestione dell’acqua a Milano in età antica, evidenziando come questa risorsa abbia contrassegnato la sua storia e la sua prosperità”. Comprende “oltre 300 reperti in gran parte inediti, rappresentati da oggetti d’uso quotidiano e di pregio, quali sculture, gioielli, affreschi, è accompagnata da un ricco apparato grafico e fotografico”. Tra questi, una parte riguarda la ricostruzione virtuale (nella foto) “di un vero e proprio distretto conciario emerso in piazza Meda durante le attività di scavo archeologico preliminare alla realizzazione di un parcheggio”. Un “rinvenimento eccezionale”, riconducibile al I secolo d. C. e “che conferma il ruolo di Milano come centro manifatturiero di rilievo, ruolo mantenuto lungo tutta la sua storia”.

Il contributo di UNIC

Il sostegno a questa iniziativa conferma la mission culturale di UNIC – Concerie Italiane, esplicitata, per esempio, nella promozione del restauro dell’antica conceria rinvenuta tra gli scavi di Pompei. La mostra Le Vie dell’Acqua a Mediolanum è realizzata dal Civico Museo Archeologico in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Milano. E si avvale del contributo scientifico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – Dipartimento di Storia, Archeologia e Storia dell’Arte.

