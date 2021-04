L’universo semantico della pelle, e non solo: oggi il dialogo #3  

L’appuntamento è oggi online (in lingua inglese, dalle 16 alle 17.30 ) al link che troverete al termine di questa news. È quello che vi permetterà di accedere, in diretta dallo Spazio Lineapelle di Palazzo Gorani (Milano) alla terza “puntata” del progetto Sulla nostra pelle. Dialoghi sulla bellezza. L’evento fa parte del Master in Fashion Studies dell’Università La Sapienza, sostenuto da UNIC – Concerie Italiane, che lo organizza in collaborazione con il quotidiano Il Foglio. Sotto i riflettori, l’universo semantico della pelle in relazione alla sua matrice sostenibile e al confronto con i cosiddetti “materiali vegani”. E non solo.

L’universo semantico della pelle

L’incontro odierno s’intitola “La pelle sostenibile esiste. Quella vegana no”. Relatori: Giusy Bettoni, fondatrice dell’ecohub C.L.A.S.S. – Creativity Lifestyle and Sustainable Energy, di recente intervistata sulle pagine digitali di Lineapelle Magazine. Al suo fianco, come si legge in una nota, “Alessandro Pescara, CEO di Borbonese”. Il quale, “ha sviluppato una linea di borse realizzate con i pellami del consorzio sostenibile La Granda e della concia all’alluminio dell’azienda vicentina LABA”. A introdurre il seminario saranno “Fulvia Bacchi, direttore UNIC – Concerie Italiane, e la coordinatrice del corso di Laurea Magistrale/Master in Fashion Studies, Romana Andò”. Moderatrice: “Fabiana Giacomotti, che interverrà anche sul tema rilevantissimo della percezione lessicale della sostenibilità”.

Leggi qui e clicca per partecipare

Per partecipare al Dialogo #3 occorre iscriversi cliccando qui. L’incontro di oggi sarà seguito da altri due seminari. Sono in programma il 6 e il 20 maggio ed esploreranno la dimensione dei materiali fashion in relazione al grande cinema e al design.

