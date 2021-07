Vacanze in Sicilia? Non perdetevi il Borgo della Cunziria

Vacanza in Sicilia? Non perdetevi il Borgo della Cunziria. La località nei pressi di Catania rientra fra le mete più suggestive (ma meno conosciute) dell’isola italiana. Lo rivela la ricerca realizzata da Birra Messina in collaborazione con Doxa. L’iniziativa vuole svelare la Sicilia che esce dai tradizionali tour turistici ma che nasconde vere e proprie perle. In questo caso rientra il Borgo della Cunziria, una piccola città oggi abbandonata che, come racconta il nome, crebbe intorno alla lavorazione della pelle.

Un paese per la concia

Cunziria è il borgo settecentesco che sorge nel territorio di Vizzini, comune in provincia di Catania. La località è composta da una quarantina di edifici che circondano una piccola chiesa dedicata a Sant’Eligio. L’ambiente in cui la località è immersa, come sottolinea fondoambiente.it che l’ha inserita tra “I luoghi del cuore”, la rende perfetta per ospitare l’attività di concia. “Ampi spazi esposti al sole, abbondanza di tannino estratto dalle numerose piante di sommacco e una sorgente d’acqua, il torrente Masera, che raggiungeva l’interno delle botteghe degli artigiani tramite un ingegnoso sistema di canalizzazione e vasche di raccolta ancora oggi ben visibili”.

Vacanza in Sicilia?

Una recente ricerca condotta da Birra Messina in collaborazione con Doxa ha inserito Cunziria in cima alla classifica dei luoghi più suggestivi da visitare. Un luogo unico, raccontato da Giovanni Verga e che Franco Zeffirelli scelse come set per la “Cavalleria Rusticana” nel 1981. Nel 1996, poi, Gabriele Lavia ci girò “La lupa”. La ricerca “La Sicilia e le meraviglie inaspettate viste dagli occhi dei siciliani” ha raccolto i suggerimenti di un campione di 600 siciliani. Il 64% di loro ha indicato Borgo Cunziria come luogo da non perdere. (art)

