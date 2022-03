I video di tutti i talk ospitati dal Green Theatre di Lineapelle

Sostenibilità, certificazione, materia prima e innovazione. Il Green Theatre di Lineapelle ha ospitato per due giorni talk e seminari sui temi caldi e sulle best practice della pelle. Dall’animal welfare ai nuovi strumenti di indagine per comprendere l’impatto ambientale degli attori della filiera. Chi ha frequentato Lineapelle (22-24 febbraio), il principale salone internazionale della pelle e dei materiali per la moda, magari ha seguito qualcuno degli eventi di persona, ma ha perso parte del programma per gli impegni di business. Chi, invece, non ha potuto visitare il quartiere fieristico di Rho, è rimasto completamente a bocca asciutta. Non temete: ora sono online i video di tutti gli eventi.

Il Green Theatre di Lineapelle

Che cosa prevedeva il palinsesto? UNIC – Concerie Italiane, innanzitutto, raccontava la storia e i risultati del Rapporto di Sostenibilità. ICEC, l’istituto di certificazione dell’area pelle, presentava alcuni dei suoi nuovi schemi, come quelli sul claim etico, sul disciplinare del Consorzio Vera Pelle Conciata al Vegetale e sul benessere animale. Gustavo Defeo di Ars Tinctoria, intanto, ragguagliava il pubblico sui primi risultati dello studio che sta conducendo con CNR-INO (Istituto Nazionale d’Ottica). Non solo: in programma c’erano anche Worth e un panel sulla pelle esotica. Tutti i video sono online: buono spettacolo.

A questo indirizzo l’indice di tutti i video sul canale Youtube di UNIC – Concerie Italiane

Per passare a qualche esempio:

Qui la presentazione del Rapporto di Sostenibilità in italiano

Qui in inglese

Qui la presentazione del Claim Etico certificato da ICEC in italiano

Qui quella in inglese

Qui la presentazione dello studio di Ars Tintoria in italiano

