Lineapelle a tutta sostenibilità: ecco i talk del Green Theatre

È un’edizione a tutta sostenibilità, la numero 99 di Lineapelle, in programma da martedì 22 a giovedì 24 febbraio 2022 a Fieramilano Rho (clicca qui per accreditarti). Una sostenibilità declinata alla luce di una serie di parole chiave di nuova generazione. Per esempio, come “innovazione responsabile”, che sta alla base del progetto A New Point of Materials (padiglione 11) Oppure, “mobilità rigenerativa”, idea sulla quale Lineapelle insieme a Hyundai Transys ha sviluppato una concept car di altissimo profilo creativo (la si potrà ammirare in uno spazio dedicato al padiglione 9). Una sostenibilità che rappresenta il denominatore comune di un ricco programma di eventi tecnici che si svolgeranno presso un nuovo spazio. Si chiama Green Theatre e si trova al padiglione 11. Propone una due giorni (martedì 22 e mercoledì 23) di talk in italiano e inglese della durata di mezzora ciascuno, alcuni dei quali saranno moderati dalla nostra redazione.

Ecco i talk del Green Theatre

Protagonista assoluto è l’approccio green dell’industria conciaria italiana. Spazio, dunque, alla presentazione del nuovo Rapporto di Sostenibilità UNIC – Concerie Italiane. Poi, all’approfondimento del claim etico “Recuperiamo le nostre pelli dall’industria alimentare” promosso da UNIC e verificato in conceria da ICEC, l’istituto di certificazione dell’industria conciaria. Riflettori anche sul nuovo Disciplinare del Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale e sul nuovo tool integrato di ICEC per la tracciabilità. Infine, spazio al progetto Life Magis, a un approfondimento sulla filiera delle pelli di rettile e al Worth Partnership Project.

Cliccando qui trovate il programma completo degli eventi del Green Theatre di Lineapelle 99.

