Fashion Week a Palazzo Gorani: la sfilata di Mario Dice – VIDEO

È il momento di rivivere la tappa della Fashion Week a Palazzo Gorani. Il 23 febbraio Mario Dice ha presentato la collezione invernale 22/23 nel giardino di Spazio Lineapelle a Milano. Un appuntamento en plein air progettato, dopo anni di eventi digitali, per essere il più possibile a contatto (nei limiti della prudenza, si intende) con il pubblico. Una sfilata a favore non solo degli ospiti e degli invitati, ma, data la particolare quinta teatrale fronte strada, della più ampia audience di curiosi e passanti. “Tanti i capi in pelle – spiega una nota stampa -, per la prima volta nella collezione dello stilista, con una visione seducente e morbida, propria del suo stile”. L’introduzione di capi in pelle, racconta lo stesso Dice, è stata possibile grazie alla partnership con UNIC – Concerie Italiane e Lineapelle.

Il video della sfilata è ora online: ecco la Fashion Week a Palazzo Gorani. Buono spettacolo!

