DiGió Leather Sofas vola sull’asse Puglia-USA con la nidification

Un asse Puglia-USA sempre più virtuoso per il comparto del mobile imbottito. E che conferma l’effetto nidificazione conseguente il Covid-19. Il pubblico presta una maggiore attenzione alla composizione e all’arredamento degli spazi casalinghi. Perché? Le persone passano in casa un tempo di gran lunga maggiore rispetto a poco più di un anno fa. A far breccia nel mercato statunitense sono i divani prodotti dalla DiGió Leather Sofas, azienda con base in contrada Iesce, a pochi passi da Matera, e con il cuore creativo ad Altamura.

Asse Puglia-USA

“Tutti i produttori di mobili guardano agli Stati Uniti – ci spiega Silvio De Meo, export manager dell’azienda pugliese – perché ci sono sempre opportunità”. In questo caso vincono la combinazione made in Italy e l’attenzione al pre e post vendita. La produzione avviene nel distretto del mobile imbottito murgiano, in uno spazio di oltre 460.000 metri quadri. Le pelli arrivano dal Friuli e dal Veneto.

I container

Negli ultimi mesi è incrementato il numero dei container che dal porto di Bari o di Salerno salpano verso gli Stati Uniti. Da 140 container al mese a 235, con l’obiettivo di arrivare a 500. All’interno divani che possono costare tra i 1.200 e i 2.300 dollari al consumatore finale. “Abbiamo qualche problema nei tempi dello sdoganamento nei porti statunitensi, soprattutto sulla East Coast – ricorda De Meo – per via del congestionamento di queste infrastrutture. Ma in media i nostri container arrivano negli States tra le due-tre settimane fino ad un massimo di sei”.

E ora il retail

La rete di vendita di DiGió è basata su una serie di store multimarca in Florida, Georgia, Texas e New York: “Per ora l’idea di un monomarca negli Stati Uniti – spiega l’export manager– è ancora in fase molto embrionale. Continuiamo intanto a produrre divani e complementi d’arredo in esclusiva per Kathy Ireland (super modella degli anni ’80 ndr)”. (aa)

