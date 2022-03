I nuovi Airbus A220 di Air France montano pelle Muirhead

La pelle decolla con i nuovi Airbus A220, rinnovati con una fusoliera più larga e nuove dotazioni. Tra le prime compagnie ad acquistare il modello c’è Air France, che alla fine del 2021 ne ha acquistati 6 esemplari e altri 15 ne acquisterà nel corso dell’anno, per un ordine complessivo di 60 mezzi. La compagnia aerea ha deciso di dotare i nuovi velivoli di comodi sedili in pelle.

Air France rinnova la flotta

Nel corso del 2020, il celebre A220-300 ha subito un rinnovamento profondo. Mentre la fusoliera è stata allargata, le dotazioni hanno visto degli aggiornamenti. Le dotazioni dipendono anche dalle esigenze dei clienti. Tra chi ha puntato sul nuovo velivolo c’è Air France, che li impiegherà per le rotte a medio raggio. I nuovi mezzi, a bordo dei quali ha fatto un giro d’ispezione thepointsguy.com, piacciono molto ai clienti. Soprattutto per la comodità dei loro sedili.

I nuovi Airbus A220

I sedili sono uno degli aspetti su cui Air France ha prestato più attenzione. La configurazione del nuovo A220-300 prevede la presenza di 2 sedili Meridian su un lato e 3 sull’altro, contro le file 3-3 di altri modelli, che saranno sostituiti. Già questo, come è chiaro, garantisce più spazio e comfort. I sedili sono prodotti dall’azienda britannica Collins Aerospace e presentano l’imbottitura in pelle, di una qualità superiore rispetto alla media definita per i velivoli che compiono queste percorrenze. Sono tra i sedili più larghi prodotti e le ali del poggiatesta sono ripiegabili a “U” per una maggiore stabilità. A fornire la pelle per i sedili Meridian di Collins Aerospace è Muirhead Leather. “Air France ha introdotto Airbus A220 nelle sue flotte lo scorso anno ed è fantastico leggere le recensioni positive sulla nostra pelle altamente tecnica, morbida e lussuosa” scrivono i produttori scozzesi. (art)

Foto da The Points Guy

