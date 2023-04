Il Cabinet of Curiosities, un cubo di rubik griffato Vuitton

Mancano pochi giorni al Salone del Mobile a Milano (18-23 aprile) e i nuovi progetti iniziano a far capolino dai press kit. E naturalmente non poteva mancare il grande lusso, rappresentato in questo caso con il design griffato Vuitton. A Palazzo Serbelloni, di fronte ai giardini di Porta Venezia, la maison presenta la collezione di 60 tra mobili e oggetti d’arredo ad alto tasso di creatività Objets Nomades nata nel 2012 e oggi ampliata con undici nuovi oggetti realizzati da designer provenienti da ogni angolo del mondo.

Il design griffato Vuitton

Ma Vuitton ha voluto realizzare un secondo progetto speciale, chiamando Mark Newson, eclettico designer australiano. Nessuna Lockheed Lounge rivestita con il monogramma della maison francese, la sedia modellata come se fosse una goccia di mercurio. Bensì un baule (in foto), il Cabinet of Curiosities. Solo 120 pezzi realizzati, per tre diverse versioni di colore e dal costo di 250.000 euro. Ma all’interno è un vero cubo di Rubik che si apre a 180 gradi: ha 19 scomparti in metallo, rivestiti in pelle, e naturalmente uno scompartimento segreto per custodire gioielli e preziosi. (aa)

Leggi anche: