“Incredibile” LVMH: trimestre da 21 mld, moda e pelletteria +18%

Moda e pelletteria superstar in casa LVMH. Nel primo trimestre 2023 la relativa divisione ha generato 10,7 miliardi di euro di vendite (la metà di quelle complessive del gruppo). Con una crescita del 18% (la banca d’investimento Stifel aveva previsto l’11%). “È incredibile in termini di crescita” ha esclamato l’analista di Goldman Sachs Louise Singlehurst nella conference call. Incredibile perché l’incremento non è stato provocato solo dagli aumenti dei prezzi, “non tanto maggiori rispetto al 2022 e al 2021”, spiega il CFO di LVMH, Jean-Jacques Guiony. L’exploit è dovuto, infatti, anche al miglioramento del mix di prodotto e dei volumi.

“Incredibile” LVMH

La divisione Fashion & Leather Goods ha registrato una crescita “intorno al 20%” in Cina, aggiunge il CFO. Les Echos, testata controllata da LVMH, scrive che la crescita di Louis Vuitton è stata “leggermente al di sotto della media” della divisione. Quella di Dior, invece, “leggermente al di sopra“, mentre quella degli altri marchi della divisione è stata “non molto lontana dalla media”.

Frenano gli USA, vola l’Europa, accelera la Cina

A livello geografico Guiony ha detto che negli USA “l’attività sta rallentando un po’”, Ciò è dovuto a un raffreddamento della domanda locale, ma anche ai consumatori statunitensi che acquistano all’estero. Non a caso “in Europa la crescita è stata a doppia cifra, comprese Francia e Italia”. C’è stato, e vigoroso, il previsto rimbalzo della spesa dei cinesi che ha giovato ai risultati del conglomerato francese del lusso. “Sono ottimista per il resto dell’anno, perché parliamo di standardizzazione di alto livello” ha commentato Guiony.

Aumenti “tattici”

In merito ai prezzi, lo stesso dirigente ha detto che l’anno scorso ci sono stati aumenti “per riflettere la pressione inflazionistica nella maggior parte delle nostre linee di prodotti”. E per quest’anno non prevede ulteriori e significativi aumenti in quanto LVMH effettuerà solo aumenti “tattici”.

Primo trimestre molto meglio del previsto

Per il primo trimestre 2023, LVMH ha annunciato un fatturato di 21 miliardi di euro, un miliardo in più rispetto alla stima del consensus FactSet. Le sue vendite sono aumentate del 17% sia a cambi attuali sia a livello comparabile (che esclude l’effetto delle fluttuazioni valutarie e delle acquisizioni). Visible Alpha aveva previsto una crescita dell’8%, Stifel di circa il 10%. (mv)

