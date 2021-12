Il webinar di UNIC e CSIL sul mercato del mobile imbottito

È in programma alle ore 16:00 di mercoledì 15 dicembre il webinar di UNIC – Concerie Italiane e CSIL – Centre for Industrial Studies. Aperto a tutti su Zoom (è necessaria la registrazione), l’appuntamento si propone come approfondimento sulla congiuntura di mercato per la pelle italiana. Con particolare focus sul mobile imbottito.

Il webinar di UNIC e CSIL

Luca Boltri (vicedirettore UNIC) e Matteo Grigolini (partner e ricercatore di CSIL) accompagneranno il pubblico attraverso le questioni d’attualità del mercato della pelle. La destinazione d’uso dell’imbottito, come emerso durante l’assemblea annuale di UNIC, è in grande spolvero: è l’unica ad aver superato i livelli pre-Covid. Il focus sull’imbottito del webinar, dunque, si propone di affrontare temi come le aree geografiche, i flussi commerciali e le evoluzioni della produzione. Non solo, anche le dinamiche di consumo, le tendenze per i materiali di rivestimento e quelle del sistema competitivo globale dell’arredo. Senza sottovalutare gli ultimi trend di prodotto del design.

L’appuntamento è su Zoom: clicca qui per registrarti

