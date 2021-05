Natuzzi nel primo trimestre fa +23,1% e nomina il nuovo CEO

Il segno più nella prima trimestrale 2021 e il nuovo CEO, Antonio Achille. Per Natuzzi c’è un’aria di rinnovata e cauta fiducia, che fa il paio con la riapertura di uno stabilimento produttivo ad Altamura e il richiamo in produzione di 40 dipendenti in cassa integrazione.

La trimestrale

Il 2020 nero è quasi completamente alle spalle. Nel primo trimestre 2021 le vendite nette consolidate di Natuzzi ammontano a 101,5 milioni di euro (+23,1% su base annua). Il marchio Natuzzi, in particolare, ha incassato 86 milioni di euro (+31,9%). Dall’headquarter di Santeramo in Colle fanno anche il raffronto con il primo trimestre 2019: il segno più è del 10,9%. A proposito di mercati, i dati parlano di un +92% di vendite nell’area cinese, +24, 9 in Nord America, +10,9% in Centro e Sud America e nel resto delle regioni dell’Asia-Pacifico. Mentre la voce altri mercati segna il +56%, l’Europa si accontenta del +5,9%. La causa naturalmente è correlata al diverso impatto (e nella gestione della ripresa commerciale) della seconda ondata dell’epidemia da Covid-19.

Gli ordini

I primi tre mesi del 2021 segnano anche il ritorno degli ordini globali (+16% rispetto al primo trimestre 2021), grazie alla riapertura del retail in Europa. Corposo il dato degli ordini dal Nord America (+138,7% su base annua). Per la Grande Cina l’incremento è del + 43,0% rispetto al 2020 e + 29,8% rispetto al 2019. Il margine lordo del primo trimestre 2021 per Natuzzi segna un aumento del 36,2%, rispetto al 34,2% nel primo trimestre 2020 e al 30,1% nel primo trimestre 2019. Dati da imputare ai miglioramenti dell’efficienza produttiva che hanno compensato l’aumento delle materie prime che pesano da più di sei mesi anche sul settore del mobile imbottito. Il gruppo infine ha registrato un utile operativo di 3,3 milioni di euro.

Il nuovo CEO

Dal primo giugno 2021 intanto il gruppo avrà un nuovo CEO: “Ritengo che il contributo di Antonio Achille sarà determinante per raggiungere gli obiettivi di crescita e supportare la transizione di Natuzzi verso un modello operativo più efficiente – dichiara Pasquale Natuzzi, il fondatore che avrà il ruolo di presidente esecutivo –. Antonio è stato scelto per la sua esperienza in trasformazioni aziendali, per la visione strategica e il suo orientamento ai risultati, nonché per la sua profonda condivisione dei valori fondamentali di Natuzzi. Conosce molto bene la nostra azienda e i nostri mercati, avendoci recentemente supportato in qualità di advisor”. (aa)

