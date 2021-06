Sembrano foglie, ma sono lampade e sono in pelle (al vegetale)

Foglie in pelle per illuminare gli interni domestici. Il designer francese Xavier Clarisse ha lanciato delle lampade uniche. L’ispirazione arriva dalle foglie di alcune piante tipiche del Sudafrica dove l’artigiano vive e lavora. Le realizza in pelle conciata al vegetale da un’azienda locale che utilizza solo materia prima a chilometro zero.

Foglie in pelle

Xavier Clarisse vive e lavora a Durban. Qui ha scoperto le forme particolari delle foglie di alcune piante che ravvivano gli spazi verdi della città. Forme uniche che Clarisse ha iniziato a riprodurre su un taccuino.

L’incontro con la pelle

Dopo aver visitato una conceria in Zimbabwe, Clarisse ha “unito i punti“, spiega a housebeautiful.com. Ha iniziato a cercare un modo per tradurre in pelle le forme naturali che lo circondavano e il risultato è una selezione di lampade a sospensione a forma di foglia con paralume in pelle e dettagli in metallo. Tutte le fasi di produzione hanno un occhio di riguardo per l’ambiente, a partire dalla materia prima. L’intero processo di produzione dura una settimana.

Negli States

Come riporta housebeautiful.com, la scorsa primavera le creazioni di Clarisse Design hanno debuttato negli Stati Uniti attraverso Ngala Trading, azienda la cui mission è diffondere il design africano negli USA. “Quando ho visto questi paralumi in Sud Africa, ho capito immediatamente che dovevamo rintracciare il produttore e introdurli in America” afferma il cofondatore e direttore creativo di Ngala, Lawson Ricketts.

