Dallo scarto all’arte: il progetto Weaves di Loewe e Sotheby’s

L’arte della tessitura e della lavorazione della pelle incontrano la terracotta. È in nome della creatività manuale che nasce Weaves, un progetto a quattro mani sviluppato da Loewe e Sotheby’s. La maison spagnola e la casa d’aste britannica hanno lanciato una collezione di pezzi d’artigianato unici, decorati da vari artisti: vasi, borse, ceste e accessori di pelle intrecciata. Protagonista principale della collezione è la pentola per arrostire le caldarroste tipica della Galizia. In altre parole, un contenitore in terracotta fatto a mano in cui viene realizzata una serie di fori funzionali al suo utilizzo. Il pattern che creano, però, offre un ottimo punto di partenza per la realizzazione di diverse modalità di tessitura. I fori sono serviti da trama per gli intrecci fatti con strisce di tessuto, fiocchi, corde, lembi di pelle, fili di lana, piume e paglia. Il tutto, alla luce dello slogan “dallo scarto all’arte”.

Dallo scarto all’arte

Sotheby’s esporrà una selezione di 7 vasi realizzati a mano dal maestro vasaio Antonio Pereira. E, successivamente, decorati con tecniche sperimentali di tessitura dagli artisti Arko (Giappone), Min Chen (Cina), Laia Arqueros (Spagna). In aggiunta a questi pezzi, sono state distribuite 84 pentole per caldarroste agli artigiani spagnoli Idoia Cuesta e Belén Martinez. Ma anche ai creativi degli atelier Loewe affinché li reinterpretassero. Il risultato è un tripudio di intrecci e di trame in cui “la funzionalità di questi oggetti è stata del tutto rivoluzionata: è divenuta astratta attraverso un processo che ha ridato vita a materiali di scarto”, spiega il direttore creativo Jonathan Anderson. Molti dei materiali impiegati, infatti, sono eccedenze di vecchie collezioni Loewe.

Tessitura creativa

“La tessitura può assumere molteplici significati e forme. La si può utilizzare per decorare o per costruire la struttura di un capo – commenta Anderson a Elle Decor -. Noi abbiamo deciso di impiegarla in entrambi i modi, con lo scopo di spingere l’arte manifatturiera all’estremo, esplorando nuovi modi per portare in vita i prodotti artigianali e trasformando le tecniche tradizionali in qualcosa di inaspettato”. La nuova collezione Weaves di Loewe, che oltre alla serie di oggetti decorativi comprende una linea di borse e accessori di pelle, sarà disponibile nei negozi monomarca e sul sito dal 27 maggio 2021.

