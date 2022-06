ACLE Shanghai, poi Bangkok e APLF che torna a Dubai nel 2023

La conferma delle date di ACLE, ma il suo svolgimento in forma, diciamo così, ristretta. La definizione del calendario di APLF ASEAN Special Edition a Bangkok. Il ritorno di APLF a Dubai, nel 2023. L’agenda fieristica asiatica per la filiera pelle si dettaglia e trova orizzonti precisi. Il tutto, per cercare di andare oltre le mille incertezze che attanagliano la congiuntura della filiera pelle globale. Non ultima, la drastica (e discussa) gestione della recrudescenza pandemica in Cina.

APLF torna a Dubai

Partiamo dalla fine. APLF, la fiera che ha sempre avuto in Hong Kong la propria casa, quest’anno ha scelto Dubai per poter sfruttare margini di svolgimento più utili alla sua dimensione. Così, per la prima volta, si è svolta negli Emirati Arabi (31 marzo – primo aprile 2022, nella foto). E, giocoforza, non ha avuto pubblico dai Paesi dell’Estremo Oriente. Dubai, però resta di stretta attualità, al punto che APLF ci tornerà anche nel 2023, dal 13 al 15 marzo.

ACLE Shanghai, poi Bangkok

Tornando al 2022, però, vanno messi in agenda altri due eventi. Il primo, dopo varie riprogrammazioni, vede confermate le date fissate dal 31 agosto al 2 settembre. Si tratta di ACLE, acronimo di All China Leather Exhibition. L’emergenza pandemica, però, costringe gli organizzatori a comunicare che la fiera di Shanghai si svolgerà in una forma molto ristretta. In pratica: locale. Diverso il tiro di quanto accadrà, invece, a Bangkok dal 19 al 21 ottobre. Qui andrà in scena APLF ASEAN Special Edition, evento disegnato su misura per i mercati di Thailandia, Vietnam, Cambogia, Malesia, Filippine e Indonesia.

Leggi anche: