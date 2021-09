Anche la tecnologia va: Simac Tanning Tech oltre le attese. Il Back to the Fair tecnologico va oltre le attese. L’edizione di Simac Tanning Tech, svolta in concomitanza con Lineapelle dal 22 al 24 settembre, è “orgogliosa di aver segnato la ripartenza del comparto manifatturiero dei costruttori e dei fornitori di tecnologie per l’industria della moda”.



Oltre le attese

5.000 gli accrediti, tra visitatori e buyer (in presenza e on-line), di cui un terzo stranieri, provenienti da 50 Paesi. “I numeri dell’evento e le impressioni raccolte durante i tre giorni di manifestazione ci hanno fatto capire quanto sia stato importante essere presenti e non mancare all’appuntamento di Simac Tanning Tech – si legge in una nota -. I visitatori sono venuti per vedere le soluzioni innovative proposte”. Focus: “Le ultime tecnologie legate all’automazione e alla digitalizzazione, alla sicurezza e al miglioramento delle performance ambientali”.

Gli espositori

“Siamo venuti in fiera con tanta buona volontà, perché è un momento a cui dedichiamo molta attenzione – commenta Antonio Polato (Officine di Cartigliano) -. Non siamo venuti per vendere. È un’occasione di festa per noi e per i nostri amici che sono i nostri clienti e fornitori. Quest’anno abbiamo allestito un open space per trasmettere un messaggio, che è quello dell’ospitalità – aggiunge -. Vogliamo vivere la fiera come un punto di ritrovo e di incontro”. “Il nostro lavoro è spinto dagli investimenti sull’Industria 4.0 che sono stati confermati dal Governo – ci raccontano da Barnini -. Grazie agli incentivi statali per le aziende, prorogato a giugno 2022, in molti hanno deciso di rinnovare il parco macchine”. La prossima edizione di Simac Tanning Tech si svolgerà a settembre 2022.

