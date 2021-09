Tutto pronto per Simac Tanning Tech che lancia gli Assomac Talks

Tutto pronto per Simac Tanning Tech. In concomitanza con Lineapelle, a Fieramilano Rho dal 22 al 24 settembre, riparte in presenza anche la più importante fiera internazionale riservata alla tecnologia e all’innovazione a servizio del processo manifatturiero. Grande novità dell’edizione 2021 saranno gli Assomac Talks. In altre parole, occasioni di confronto e dibattito sul tema delle sfide evolutive che la filiera della pelle sta e deve affrontare.

Tutto pronto per Simac Tanning Tech

Simac Tanning Tech tornerà ad accogliere in presenza i visitatori, nella consueta concomitanza con Lineapelle, “per un’edizione fondamentale dopo lo stop della pandemia”. Lo fa con una serie di proposte studiate “per massimizzare l’esperienza di espositori e buyer, rendendo Simac Tanning Tech la piazza tecnologica per tutti gli attori del comparto”. In altre parole: “Imprese, enti di formazione, centri tecnologici e laboratori di ricerca e di innovazione da tutto il mondo”.

Debuttano gli Assomac Talks

L’edizione 2021 di Simac Tanning Tech vedrà il debutto di un nuovo progetto, quello degli Assomac Talks. Obiettivo: “Creare uno spazio condiviso di scambio d’esperienze, dove enti internazionali come centri di ricerca, aziende, università, influencer dell’industria della moda, si presenteranno. E daranno un prezioso contributo all’innovazione e al trasferimento tecnologico”. La prima edizione degli Assomac Talks si terrà in un’area dedicata allestita di Simac Tanning Tech e i suoi contenuti saranno condivisi in tempo reale sui canali social di Assomac. Tra i relatori, ci sarà anche ICEC, l’istituto di riferimento per le certificazioni nell’area pelle.

