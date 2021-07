Da domani il ritorno in presenza di Expo Riva con 406 espositori

Expo Riva Schuh e Gardabags tornano in presenza. Da domani (domenica 18) a martedì 20 luglio 2021 a Riva del Garda riparte la fiera dedicata alla calzatura di volume, alla pelletteria e all’accessorio. La manifestazione accoglierà 406 espositori provenienti da 31 Paesi del mondo e buyer in arrivo da tutta Europa. La presenza fisica non sarà, però, l’unico modo di partecipare all’evento. La fiera conterà, infatti, su una parallela esperienza digitale che consentirà di seguire eventi e scoprire i nuovi prodotti.

Il ritorno in presenza di Expo Riva

Expo Riva Schuh e Gardabags riaprono le porte ai visitatori, seppur con un rigoroso schema di accesso. Gli organizzatori dell’evento hanno dato spazio a 406 espositori da 31 Paesi del mondo a cui si aggiungeranno buyer da tutta Europa. Per varcare i tornelli sarà necessario esibire il Green Pass che attesta l’avvenuta vaccinazione o la guarigione da Covid. In alternativa Riva del Garda Fierecongressi mette a disposizione la possibilità di effettuare tamponi rapidi e molecolari su prenotazione.

La copertura digitale

Il salone fisico propone anche una parallela copertura digitale che permetterà anche a chi non raggiungerà fisicamente Riva del Garda di partecipare all’evento. Sulla piattaforma dedicata è infatti possibile seguire in diretta e in replay tutti gli eventi di presentazione e i talk. Ma anche entrare in contatto con gli espositori e con le loro collezioni.

Il commento

“I numeri delle aziende espositrici, circa un terzo di quelli che siamo abituati a registrare, sono prevedibilmente ridimensionati – spiega Roberto Pellegrini, presidente di Riva del Garda Fierecongressi -. Se raffrontati alle presenze di buyer attese per questa edizione, ci raccontano una fiera in grado di garantire quell’ideale proporzione tra espositori e visitatori che negli anni si è dimostrata funzionale al business. Ma anche efficace in termini di commercializzazione di prodotti all’interno di questo marketplace”.

