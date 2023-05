doyouthinkyellow: l’impatto creativo di Lineapelle torna a Seoul

Join the dots. Cioè: collega i puntini. Uno, in particolare. Giallo come la luce e come la visione stilistica di Lineapelle che è tornata in Corea del Sud per promuovere il suo impatto creativo. Lo ha fatto organizzando una serie di incontri nei quali ha messo sul tavolo (letteralmente e non solo) la qualità della pelle italiana, dando vita a uno stimolante percorso evolutivo sintetizzato così: #doyouthinkyellow?

#doyouthinkyellow

Un invito, una domanda. Nascono entrambi dalla suggestione creata dall’immagine scelta da Lineapelle per la prossima edizione. Un punto giallo sostenuto da tre parole: Everything, Everywhere, Everytime. Un colore che, per la più importante business experience riservata alla filiera globale della moda, si traduce nella “massima apertura mentale verso la contaminazione e la sperimentazione, attivando percorsi creativi senza limiti”. Ecco da dove nasce l’idea di utilizzare l’hashtag #doyouthinkyellow come denominatore comune del ritorno di Lineapelle a Seoul.

L’impatto creativo di Lineapelle torna a Seoul

In Corea Lineapelle ha organizzato incontri riservati in alcune location ispirazionali con una nuova platea di riferimento. “Nuovi designer e una nuova audience – ci spiegano dalla fiera – in arrivo da settori in grande evoluzione come arredo, design e automotive”. A loro è stata fatta la proposta di “pensare in giallo”, mostrando come “la pelle italiana viene applicata a tutti i loro comparti professionali e come sia uno strumento ispirazionale incredibile grazie alla tecnologia creativa applicata alla sua produzione”.

Nuovi orizzonti

A tutti i tanti partecipanti Lineapelle ha fatto fisicamente indossare “un punto giallo”, suggerendo la costruzione di un rinnovato legame creativo tra la fiera e il mercato coreano. Una scelta non casuale, visto che Seoul, oggi, è sotto i riflettori dell’attenzione di tutti i più importanti brand del fashion & design system. Risultato? “Abbiamo suscitato una grande attrazione e aperto nuovi orizzonti”. Un ritorno positivo, dunque, che prelude a nuovi sviluppi creativi e di business.

