Essenz, Gallery Shoes, ILM e le altre: chi rinuncia, chi va online

Fiere tedesche: chi rinuncia e chi va online. Essenz, in programma dal 28 al 30 marzo a Monaco, è stata annullata. La fiera gemella, Moda Made in Italy, che si tiene sempre nel capoluogo della Baviera, non era stata neanche programmata. ILM va in digitale. Resta confermata Gallery Shoes & Fashion: si terrà in presenza dal 18 al 20 aprile. In Spagna, Ifema raggruppa tutti i saloni moda in un unico appuntamento digitale.

Essenz salta

Gli organizzatori di Essenz hanno cancellato l’edizione prevista dal 28 al 30 marzo. La decisione è stata presa perché in Baviera vige ancora il divieto di svolgere fiere ed eventi. L’ultima edizione del salone si è svolta lo scorso settembre. Come si legge su Shoez.biz, molti espositori stanno cercando di allestire showroom nello stesso periodo nel vicino MOC-Munich Order Centeral. Sperano così di poter incontrare i buyer con appuntamenti individuali. Il MOC era la sede dove si svolgeva Moda Made in Italy, organizzata da Assocalzaturifici. L’ultima edizione risale al 2019, poi la pandemia ha costretto gli organizzatori ad annullare, a partire da marzo 2020 e fino a data da destinarsi, i successivi appuntamenti.

Chi va online

La fiera della pelletteria ILM ha varato l’iniziativa ILM Virtual Order Show. Fino a venerdì 5 marzo incluso, la fiera sarà aperta in misura limitata (Pre Opening) e possono essere presi solo gli appuntamenti con gli espositori. Dal 6 all’8 marzo, gli stand espositivi saranno aperti. Ogni visitatore potrà passeggiare nello spazio ricostruito in modelli 3D e visualizzare gli stand con prodotti, brochure e video. Naturalmente, è possibile anche contattare direttamente gli espositori. Dal 9 al 16 marzo la fiera rimarrà comunque visibile (Post Opening).

Dalla Spagna

Ifema ha deciso di accorpare tutti i saloni che organizzava in un’edizione virtuale straordinaria sulla piattaforma LIVEConnect. Momad (calzature e abbigliamento) e le fiere di bigiotteria, accessori e gioielli Integift, Bisutex e MadridJoya saranno online dal 15 aprile. “Così manteniamo viva l’attività del settore fino al ritorno in presenza previsto nel settembre 2021” spiegano gli organizzatori. (mv)

