Febbraio 2023: un giorno in più per Micam, Mipel e TheOneMilano

La durata della prossima edizione di Micam, Mipel e TheOneMilano passerà da 3 a 4 giorni. I tre saloni si svolgeranno dal 19 al 22 febbraio 2023. Questo vuol dire che ci saranno due giorni di concomitanza con Lineapelle, in programma dal 21 al 23 febbraio. L’aggiunta di un giorno alle ultime edizioni segna un ritorno alla tradizionale durata prepandemica. Ma rappresenta anche un chiaro segnale di rinnovata fiducia verso il mercato.

Un giorno in più

Micam Milano, Mipel e TheOneMilano si terranno in contemporanea a Fieramilano dal 19 al 22 febbraio 2023. Quattro giorni, dunque, anziché i 3 che avevano caratterizzato le edizioni a partire da settembre 2020. Un comunicato congiunto spiega che questa decisione “conferma la ripresa dei settori rappresentati dalle tre manifestazioni appartenenti a Confindustria Moda”.

Maggiore concomitanza con Lineapelle

Il ritorno a 4 giorni di esposizione porta le tre fiere a una maggiore concomitanza con Lineapelle che passa da un giorno (come accaduto nella recente edizione di settembre 2022) a due per il salone in calendario dal 21 al 23 febbraio 2023. All’interno di Lineapelle tornerà anche Mipel Lab. Si conferma, dunque, e si rafforza una sinergia espositiva che garantisce “un’offerta interessante e complementare”. (mv)

Foto Imagoeconomica

Leggi anche: