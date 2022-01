Fiere che confermano le date: ILM, Fashn Rooms e Momad

ILM, Fashn Rooms (ex Gallery) e Momad confermano le date. La prima, dedicata alla pelletteria, è in programma dal 5 al 7 marzo 2022 a Offenbach. Gli organizzatori hanno comunicato che la pianificazione dell’evento è in pieno svolgimento e che “sarà presente un alto numero di espositori”. Sempre in Germania, confermati gli appuntamenti ex Gallery, a cominciare da quello in programma a Düsseldorf dal 29 al 31 gennaio. In Spagna si svolgerà regolarmente anche l’edizione di Momad, a Madrid dal 4 al 6 febbraio 2022.

Fiere che confermano le date

L’edizione numero 155 di ILM si terrà come da programma. Nel comunicato di Messe Offenbach, contenente le parole del sindaco della città tedesca e del responsabile del Dipartimento della Salute, si dà per certa la data già stabilita. Ma, per sicurezza, c’è un piano B: lo slittamento della fiera dal 26 al 28 marzo. “È importante che i nostri espositori e visitatori siano consapevoli di questi scenari in tempo e possano anche fare piani per la data alternativa”, dice Arnd Hinrich Kappe, CEO di Messe Offenbach. Non solo: c’è anche un piano C. In altre parole, “se entro la fine di marzo la situazione pandemica sarà insostenibile, l’edizione 155 sarà annullata”.

Düsseldorf

“Siamo consapevoli della nostra responsabilità e sappiamo tutti quanto sia importante un formato fisico, soprattutto in questo settore per lo screening delle nuove collezioni”, afferma Ulrike Kähler, manager di Igedo Company. La società ha confermato tutto il calendario delle sue manifestazioni in programma a Düsseldorf: Fashn Rooms (29-31 gennaio); Showroom Concept (27-31 gennaio) e Shoes Düsseldorf (6-8 marzo).

Madrid

Anche Ifema Madrid conferma il regolare svolgimento di Momad, che si terrà nella capitale spagnola dal 4 al 6 febbraio. Come si legge su revistadelcalzado, la fiera dei settori tessile, moda, calzature e accessori si svolgerà “in sinergia con Intergift, Bisutex e Madridjoya, dando vita al più grande salone di beni di consumo tra Spagna e Portogallo”. (mv)

Leggi anche: