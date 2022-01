Lineapelle: tutto pronto per NY, accredito aperto per Milano

Lineapelle torna a varcare l’Atlantico. Dopo due anni di annullamenti causa Covid, infatti, il 26 e 27 gennaio riapre i battenti Lineapelle New York. E, mentre si attende l’apertura dei suoi stand nella consueta sede del Metropolitan Pavilion, Lineapelle annuncia anche di aver aperto l’accredito online per poter accedere alla sua prossima edizione di Milano, in programma dal 22 al 24 febbraio.

Tutto pronto per NY

Saranno 113 gli espositori (65 dei quali italiani) presenti a Lineapelle New York mercoledì 26 e giovedì 27 gennaio. Tra di loro, circa 90 concerie. Sarà presente il desk di Mipel Lab, salone del sourcing pellettiero che ha debuttato a Milano, durante l’edizione di Lineapelle di settembre 2021. Lineapelle New York, dunque, ritorna in presenza dopo lo slittamento a ottobre dell’edizione (successivamente annullata) che doveva tenersi l’1 e il 2 settembre 2021.

Accredito aperto per Milano

Intanto, la macchina organizzativa di Lineapelle Milano continua il suo percorso in vista dell’edizione che si svolgerà a Fieramilano Rho dal 22 al 24 febbraio prossimi. Online è attivo il form di accredito digitale per i visitatori. Lo trovate cliccando qui.

