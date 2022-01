Fiere: Milano Unica e Première Vision confermano in presenza

Si va in fiera. Si va in presenza. Da Milano a Parigi, due saloni confermano le date di febbraio. Sono Milano Unica, che si svolgerà a Fieramilano Rho l’1 e il 2 febbraio, e Première Vision Paris, in calendario dall’8 al 10 febbraio. Senza dimenticare che, sotto la Tour Eiffel, due giorni fa si è chiusa la Fashion Week, mentre ieri hanno preso il via le sfilate della Haute Couture.

Milano Unica in presenza

“Il prossimo appuntamento per la 34^ edizione della fiera in presenza è previsto nei giorni 1 e 2 febbraio 2022, dalle ore 9.00 alle 18.30”. Location: “Padiglioni 12, 16 e 20 di Fieramilano Rho Fiera”. A scriverlo è Milano Unica (nella foto a destra) salone dedicato a “tessile e accessori per abbigliamento” che “attende aziende, professionisti della moda e giornalisti per due giornate dedicate alle collezioni Primavera/Estate 2023”. Milano Unica, dunque, conferma le sue date in presenza come Lineapelle (22/24 febbraio). Lo fa proponendo un osservatorio speciale sulle produzioni tessili più interessanti e di tendenza provenienti da Giappone (12 aziende) e Corea (5 aziende). La cerimonia di inaugurazione è prevista alle 11 di martedì 1° febbraio e “sarà un’importante occasione di incontro per tutto il settore tessile e accessori per abbigliamento”. Ospiterà un dibattito sul “tema della formazione, un valore fondante per la filiera e un gesto per raccontare un tema di grande attualità che determina la continuità del sistema”. Titolo: “Mani sapienti per tessere il futuro della filiera: la cultura della formazione nell’industria tessile italiana”.

Première Vision conferma febbraio

Première Vision Paris (nella foto a sinistra) conferma il suo evento in presenza al Parc des Expositions de Paris Nord-Villepinte dall’8 al 10 febbraio. Sarà affiancato da un Digital Show. Complessivamente saranno presenti 1.080 espositori (998 in presenza, 82 solo on line). Sono 299 gli espositori italiani. Previste anche 20 tavole rotonde, anch’esse in presenza. La stagione di riferimento è quella estiva del 2023.

Proseguono le sfilate parigine

Due giorni fa si è conclusa la Fashion Week parigina. Ieri è iniziata la quattro giorni dedicata alla Haute Couture. La maggior parte delle griffe presenti ha scelto di presentare la collezione in formato fisico. “Non c’è niente di paragonabile tra una sfilata di moda di persona e un evento online. È chiarissimo per tutti, in particolare per i couturier”, ha spiegato Ralph Toledano, presidente della Fédération de la Haute Couture et de la Mode, che gestisce tutte le stagioni delle sfilate a Parigi (fonte Fashion Network). In calendario ci sono 16 sfilate in presenza. 7 griffe hanno scelto il formato ibrido, solo 6 quello full digital. (mv)

