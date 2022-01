Lineapelle spiega perché conferma le date di febbraio

È di ieri la notizia che tre saloni milanesi (Micam, Mipel e TheOne) hanno preso la decisione di spostare in avanti di tre settimane la loro prossima edizione, ora in agenda dal 13 al 15 marzo. Si sarebbero dovute svolgere dal 20 al 22 febbraio a Fieramilano Rho in parziale concomitanza con Lineapelle che, invece, ha scelto di confermare la sua collocazione temporale, dal 22 al 24 febbraio. Ecco perché.

Lineapelle spiega perché conferma febbraio



“È una scelta – spiega Lineapelle in una nota – basata su motivazioni ben precise. Data la sua peculiarità espositiva (pelli, materiali, accessori, componenti), Lineapelle ritiene che un posticipo non permetta alla filiera di rispettare la corretta dinamica di sviluppo creativo e produttivo delle collezioni”. Quindi: “L’attuale collocazione di calendario rimane l’unica in grado di soddisfare tale esigenza”.

La partecipazione alla fiera

“La composizione della community di buyer e visitatori – continua Lineapelle – (espressione della fascia medio-alta della fashion industry che possiede basi operative e commerciali in Italia e in Europa), alle attuali condizioni di gestione della pandemia, non vede preclusa la partecipazione alla fiera. Peraltro, si sta chiedendo con particolare urgenza alle autorità competenti di risolvere il problema dell’ingresso di operatori stranieri con vaccini non riconosciuti da EMA (European Medicines Agency)”.

La conferma

Per ora, sono “oltre 900 gli espositori provenienti da 32 Paesi che hanno confermato la loro presenza” a Lineapelle . La quale “per rispetto del proprio ruolo a livello internazionale e del lavoro dei suoi espositori e visitatori (clicca qui per accreditarti), ribadisce che si svolgerà, come previsto, dal 22 al 24 febbraio 2022”. E che “valuterà con estrema attenzione le possibili conseguenze di ogni evoluzione della pandemia e degli eventuali nuovi decreti e protocolli governativi”.

Leggi anche: