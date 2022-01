Fiere a Milano: anche White conferma le date di febbraio

Non è solo Lineapelle a confermare le sue date di febbraio. C’è anche White, che annuncia di mantenere il calendario previsto, andando in scena dal 24 al 27 febbraio presso il Tortona Fashion District di Milano. Giorni in cui si svolgerà anche la Fashion Week femminile, che aprirà il 22 febbraio per chiudersi il 28.

Anche White conferma le date

Come scrive Fashion Network, “White e Camera Showroom Milano ribadiscono con forza, in accordo con CNMI, l’importanza di confermare l’edizione prevista dal 24 al 27 febbraio”. Questo perché “uno spostamento delle date sarebbe controproducente per il business delle aziende, dato il rispetto dei calendari internazionali e delle scadenze delle campagne vendite”.

Fare sistema

“Stiamo lavorando da mesi con determinazione, costruttività e ottimismo alla preparazione della prossima edizione di White”, dice il presidente Massimiliano Bizzi. “È nostro obiettivo, quindi, confermare le nostre date insieme a Camera Nazionale della Moda Italiana e Camera Showroom Milano”. Una conferma che va di pari passo con la pressione nei confronti di istituzioni e Governo per “garantire un corridoio speciale ai compratori esteri in possesso di certificato vaccinale a oggi non elencato tra quelli segnalati da EMA (European Medicines Agency).

Fondamentale confermare

Per Carlo Capasa, scrive Fashion Network “è assolutamente importante la scelta di White e di Camera Showroom Milano di confermare i propri appuntamenti durante la Fashion Week di febbraio. In questi due anni di pandemia, lavorando a stretto contatto con le altre istituzioni come ATS e Comune di Milano siamo riusciti a realizzare delle settimane della moda in presenza e in sicurezza a vantaggio di tutto il sistema della moda. È questa la direzione nella quale continueremo a lavorare insieme a tutti gli attori che fanno di Milano un hub di riferimento”. Un hub “che riunisce i grandi brand, i nuovi talenti, i creativi indipendenti ed una rete commerciale unica al mondo”.

