Gallery Shoes & Fashion spostata dal 18 al 20 aprile 2021

Slitta di un mese la prossima edizione di Gallery Shoes & Fashion, il salone che si svolge a Düsseldorf. Originariamente in agenda dal 7 al 9 marzo 2021, la fiera in presenza ha riprogrammato le sue date dal 18 al 20 aprile 2021. “Riteniamo che questo sia il miglior servizio che possiamo offrire al settore in questo momento. Il tutto, al fine di far svolgere almeno un incontro fisico nella prima metà del 2021″ ha detto Ulrike Kähler, CEO di Igedo Company, la società che organizza l’evento. Il relativo Showroom Concept, sempre in presenza, è fissato dal 16 al 20 aprile 2021.

La decisione nasce “a causa delle previsioni del governo federale tedesco su ulteriori prevedibili misure relative alla pandemia per le prossime settimane. Dai colloqui intercorsi con gli uffici responsabili, è chiaro che la sicurezza, purtroppo, non potrà essere ancora garantita per l’inizio di marzo 2021. Abbiamo quindi deciso, con breve preavviso, di spostare la data per Gallery Shoes & Fashion”. Sono le parole di Kähler riportate dal sito ufficiale della manifestazione che vede la partecipazione di diverse aziende italiane. In particolare, quelle che hanno nel mercato tedesco una delle principali via di sbocco. (mv)

