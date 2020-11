Fiere: il calendario europeo 2021 si sta rimodellando, ecco come

Il calendario europeo delle fiere 2021 si sta rimodellando, alla luce di strategie varie ed eventuali. Alcuni saloni hanno confermato l’evento. Altri lo hanno rimandato o annullato. Altri ancora sono in posizione di attesa e valutano lo sviluppo della pandemia. Quasi tutti, però, hanno sviluppato un format digitale. Ultime, per ora, a comunicare lo slittamento di un mese, da fine febbraio al 20/24 marzo, le fiere milanesi raccolte sotto l’hashtag #strongertogether.

Il calendario si sta rimodellando

In Italia, Pitti ha deciso di unire tutti i saloni (Uomo, Bimbo e Filati) e di spostarli da gennaio al 21-23 febbraio 2021. Sempre a Firenze. Resta, invece, confermata dal 16 al 19 gennaio Expo Riva Schuh. In Francia la Fédération de la Haute Couture et de la Mode, ha recentemente annunciato le date della fashion week di Parigi. Il menswear sfilerà da martedì 19 a domenica 24 gennaio 2021. L’alta moda, invece, salirà in passerella da lunedì 25 a giovedì 28 gennaio 2021.

Cambiamenti tedeschi

In Germania, sono saltate le fiere di gennaio che per l’ultima volta si sarebbero dovute svolgere a Berlino. Per Premium, Seek e Fashiontech (tutte controllate da Premium Group) se ne riparlerà a Francoforte, a luglio 2021. Annullato anche Neonyt di gennaio così come Panorama. Da parte sua, Gallery ha confermato il formato “fashion + shoes” inaugurato lo scorso agosto. Gallery FASHION & Shoes si svolgerà dal 30 gennaio al 1° febbraio 2021. Mentre Gallery SHOES & Fashion dal 7 al 9 marzo 2021, sempre a Düsseldorf. La fiera della pelletteria ILM (confermata ad Offenbach dal 6 all’8 marzo) sta progettando un evento calzaturiero che dovrebbe svolgersi in concomitanza con la Fashion Week di Francoforte, a luglio.

Cosa succederà in Spagna?

In Spagna Momad non tornerà fino a settembre 2021. Londra ha fatto slittare la Fashion Week di gennaio dedicata alla moda maschile accorpandola a quella femminile di febbraio (19-23). Sempre a febbraio erano previste Pure London e Scoop: sono state annullate. (mv)

Leggi anche: