Gli appuntamenti di Lineapelle/2: 7ma edizione, 8.000 ragazzi, tutti i numeri di Amici per la Pelle

Giovedì 22 febbraio, per la premiazione del concorso Amici per la Pelle (ore 11.00-13.00 Sala Auditorium, Centro Servizi), sono attesi a Fieramilano Rho oltre mille ragazzi tra i 12 e i 13 anni dai distretti italiani della pelle. Invitati a sfidarsi sul tema “Museum Tan”, i ragazzi avranno anche l’occasione di visitare Lineapelle, la fiera internazionale della pelle e dei materiali per la moda. Amici per la pelle, organizzato da UNIC (Unione Nazionale Industria Conciaria), arriva quest’anno alla settima edizione. Dal 2012 a oggi ha coinvolto più di 8.000 studenti delle scuole medie in un viaggio formativo di 6 mesi che comprende visite in conceria, agli impianti di depurazione, nei centri di ricerca, e che culmina con la realizzazione di un’opera in pelle. L’obiettivo del concorso è avvicinare i giovanissimi alla filiera della pelle. Non è un caso, dunque, che Amici per la Pelle ha permesso nei distretti un aumento di iscrizioni agli istituti professionali ad indirizzo conciario pari a circa il +20%. Alla premiazione parteciperà il ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Valeria Fedeli.