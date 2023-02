Good vibes a Rho: l’inizio di Micam, Mipel, TheOne è incoraggiante

Un inizio incoraggiante, con un livello di affluenza (quasi) inatteso. È positivo il sentiment degli operatori che espongono a Micam (calzature) e Mipel (borse) al termine della prima giornata, celebrata ieri (domenica 19 febbraio) a Fieramilano Rho. Insieme a TheOneMilano (abbigliamento), le fiere del circuito associativo di Confindustria Moda si concluderanno mercoledì (22 febbraio), dopo due giorni (domani e dopo) di concomitanza con Lineapelle. Le manifestazioni fieristiche si riappropriano, così, di quel carattere di internazionalità che Covid aveva minato tornando ad accogliere i buyer da Giappone e Corea, in attesa dei cinesi, con la presenza degli africani e dei russi a sostenete lo zoccolo duro formato da europei e italiani.

Emblema del made in Italy

Tutte le fiere in programma a da domenica 19 fino a giovedì 23 (Micam, Mipel, TheOneMilano e Lineapelle) nei padiglioni di Fieramilano Rho hanno vissuto ieri il loro opening alla presenza del ministro del Turismo Daniela Santanchè. “Il turismo della moda vale 27 miliardi di euro. Di questi, 10 miliardi sono dei visitatori esteri, il 51% dei quali compra scarpe” ha detto Santanchè che ha ribadito come le scarpe, e gli accessori moda, siano un po’ un emblema del made in Italy”.

Affluenza incoraggiante

Come si diceva, i saloni hanno ricevuto una buona affluenza di pubblico fin dalla mattina. “Abbiamo visto un buon flusso di visitatori che si sono interessati ai nostri modelli. L’inizio è stato buono e ci conforta sui prossimi giorni” dice Giorgio Innocenti, socio di maggioranza e CEO di Luciano Padovan. “Esponiamo una collezione più ampia che presenteremo anche giovedì 23 alla Fashion Week”, conclude, spiegando come la presenza nel cartellone della kermesse non è andata ad escludere quella al Micam.

Good vibes

Buone sensazioni arrivano anche da Mipel. “Si è vista più gente rispetto al primo giorno delle ultime edizioni. Ciò vuol dire che le positive aspettative della vigilia vengono per il momento confermate. Un inizio incoraggiante” afferma Paolo Cardelli di Ripani Italiana Pelletterie. Per l’azienda abruzzese Mipel rappresenta un’importante occasione di raccolta ordini. “Abbiamo visto buyer giapponesi, russi e africani. Ma vediamo quello che succederà oggi e, in particolare, domani per trarre conclusioni”. (mv)

