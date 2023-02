Il 21 febbraio si comincia: vi spieghiamo tutto di Lineapelle 101

Manca poco, anzi pochissimo. Da martedì 21 febbraio a giovedì 23 Lineapelle celebra la sua edizione 101. Lo fa declinando la sua capacità di giocare d’anticipo sul futuro (non solo stilisticamente) lanciando una vera e propria call to action a tutta la sua community: Make Tomorrow Bloom. Facciamo Fiorire il Domani. Un invito importante e ambizioso, che Lineapelle affronta presentando un’edizione della quale, in questa news, vi spieghiamo tutto.

Vi spieghiamo tutto di Lineapelle 101

I numeri

Lineapelle 101, si legge in una nota, “ospiterà 1.151 espositori provenienti da 42 Paesi. Il 61,5% sono italiani, il 38,5% arrivano dall’estero. Occuperanno “una superficie complessiva di oltre 42.000 metri quadri” se, sotto il profilo merceologico si suddividono in 541 concerie, 396 accessori/componenti, 164 tessuti/sintetici, 50 aziende di altri settori. “Il grado di internazionalità di Lineapelle ritorna, dunque, definitivamente sui livelli precedenti alla pandemia, confermando la leadership internazionale di un salone che ha vissuto, durante le scorse settimane, due significative anteprime internazionali”. Il riferimento è agli ottimi feedback avuti da Lineapelle London (24 gennaio) e Lineapelle New York (1/2 febbraio).

Le tendenze

“Per la stagione estiva 2024 – scrive Lineapelle -, il nostro Comitato Moda lancia il mood creativo dal titolo Other People’s Eyes – Storie di Trasformazione”. Si basa “su suggestioni pittoriche, ibridazioni digitali generate dall’Intelligenza Artificiale e sulla centralità della dimensione cromatica, con colori che saranno i veri protagonisti”. La sfida stilistica sarà quella di “appropriarsi delle tecnologie più evolute e della tecnica a favore dell’uomo e all’interno della natura”. Temi di ampio respiro e di grande necessità, per ricostruire una visione del futuro che sarà declinata dai campioni e materiali che raccontano anche l’impegno quotidiano degli espositori nello sviluppo di prodotti sempre più circolari e tracciabili. “Tutto ciò, come di consueto, si potrà toccare con mano nelle tre Trend Area situate nei padiglioni 9, 13 e 22. Potrà essere approfondito durante i seminari in programma presso il Fashion Theatre (padiglione 13)”. Senza dimenticare il “Metaverso, dove LINEAPELLE, dalla scorsa edizione, ha aperto uno spazio espositivo permanente”.

Gli eventi fashion

L’approccio fashion di Lineapelle vive in questa edizione un ulteriore upgrading. “Martedì 21 e mercoledì 22 febbraio, infatti, sarà palcoscenico delle esclusive sfilate di due stilisti che presenteranno in fiera le loro collezioni per l’Autunno/Inverno 2023/2024”. Mentre “tornerà presso lo Spazio Lineapelle di Milano (Piazza Tomasi di Lampedusa) Lineapelle Designers Edition che, nella settimana dal 20 al 25 febbraio, propone sfilate, presentazioni e progetti che valorizzano la qualità e l’ineccepibile eccellenza della pelle italiana”.

Amici per la pelle

Spazio ai giovanissimi e alla loro vena creativa. “Tornerà in fiera anche il concorso Amici per la Pelle, organizzato da UNIC – Concerie Italiane, che coinvolge in ogni edizione oltre 1.000 studenti delle scuole medie dei distretti conciari italiani. I ragazzi questa volta sono stati invitati a utilizzare la pelle per declinare in modo artistico il tema Leather in Our Life – Nuovi Utilizzi della Pelle nella Vita Quotidiana. Le opere realizzate saranno esposte e votate in fiera e online, mentre la premiazione delle classi vincitrici si svolgerà a Fieramilano Rho giovedì 23 febbraio, alla presenza di tutti gli studenti che hanno partecipato all’iniziativa”

Seminari

Due i seminari di approfondimento che hanno una particolare rilevanza per la filiera della pelle. “Mercoledì 22 si accendono i riflettori su tracciabilità, trasparenza e circolarità. Organizzato da UNIC – Concerie Italiane, l’incontro ospiterà interventi di WWF World Wildlife Fund, Tapestry, SDA Bocconi, Cotance, ICEC e Al-Invest Verde. Martedì 21, invece, Cotance presenterà Leatech, nuovo progetto di formazione coordinato dall’Università di Lleida (Spagna) nell’ambito del programma Erasmus che ha l’obiettivo di realizzare un master congiunto nel settore conciario”.

Le sinergie

Come prima, più di prima, Lineapelle 101 “si terrà in parziale concomitanza con le sfilate di Milano Moda Donna, in agenda dal 21 al 27 febbraio”. Ma, anche, con le altre fiere di filiera che fanno parte della galassia delle associazioni aderenti a Confindustria Moda: Micam, Mipel e TheOne in programma a Fieramilano Rho dal 19 al 22 febbraio. Tornerà, poi, “la nuova edizione di Mipel Lab, salone organizzato da Assopellettieri e riservato a 10 aziende top dell’outsourcing pellettierio italiano”.

Presenze significative

Alta sarà l’attenzione alla responsabilità sociale. Infatti, “debutterà a Lineapelle 101 il programma delle Nazioni Unite The Ethical Fashion Initiative. Obiettivo: favorire l’incontro tra sviluppo internazionale, industrie creative e settore della moda e lifestyle, offrendo servizi, prodotti e progetti di sviluppo per la sostenibilità”. Confermata, infine, la presenza espositiva di Conscious Planet – Save Soil. Il movimento, già in fiera lo scorso settembre, “si pone l’urgenza di denunciare la crisi globale dovuta al degrado del suolo e di attivare un’azione politica concreta per contrastarla”.

