Il 9 settembre apre Mipel The Digital Show, il 19 tocca alla fiera

Giovedì 9 settembre si entrerà nel mondo Mipel, con lo start della piattaforma online Mipel The Digital Show. Un antipasto digitale dell’edizione numero 120 del salone di pelletteria, che si terrà in presenza dal 19 al 21 settembre nel padiglione 1 di Fiera Milano-Rho. Un’edizione ribattezzata Mipel Play, a richiamare il mondo dello sport. All’interno del padiglione sarà presente un allestimento che riprodurrà una pista di atletica, campi da tennis e da pallacanestro. Intanto Assopellettieri annuncia le iniziative negli USA e in Corea.

Mipel The Digital Show in un “momento strategico”

“Mipel continua ad essere un momento strategico particolarmente prezioso per il settore – spiega Franco Gabbrielli, presidente della manifestazione –. I buyer e le aziende soprattutto quelle di piccole dimensioni, che più di tutte hanno sofferto la crisi, hanno bisogno di confrontarsi tra loro, aggiornarsi sulle novità e sui trend di settore, prendere ispirazione, incontrarsi, oltre che di fare business”. “Il Mipel è una grande dimostrazione di fiducia nel settore della pelletteria”, aggiunge il direttore generale Danny D’Alessandro. La kermesse si sviluppa su 2.500 metri quadrati di superficie espositiva, occupata da circa 80 brand: “Numeri sicuramente più contenuti rispetto alla normalità, ma comunque simili a quelli dello scorso settembre”, continua D’Alessandro. Mancheranno all’appello, per forza di cose, i buyer provenienti da mercati chiave della pelletteria italiana come Cina, Giappone, Corea.

E poi c’è Mipel Lab

Dal 22 al 24 settembre all’interno degli spazi di Lineapelle e in collaborazione con la stessa manifestazione fieristica è atteso Mipel Lab. La piattaforma ‘phygital’ nata per mettere in contatto i brand di tutto il mondo con i migliori produttori italiani di pelletteria. Le iniziative Assopellettieri varcano i confini nazionali. Dal 13 al 24 settembre, all’interno di uno showroom a New York, durante la locale fashion week, si svolgerà Italian Handbags and Accessories Collective. 13 le aziende di pelletteria presenti. Dal 12 al 14 ottobre in Corea del Sud andrà in scena la decima edizione di Mipel Leather Goods Showroom in Seoul. (mv)

Leggi anche: