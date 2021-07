Lineapelle apre le porte al sourcing pellettiero: ecco Mipel Lab

Parole chiave: sinergia. Sotto questa luce, la prossima edizione di Lineapelle sarà anche caratterizzata dalla presenza, al suo interno, di un nuovo progetto espositivo. Si chiama Mipel Lab.

Porte aperte al sourcing pellettiero

Mipel Lab è un format espositivo sviluppato in collaborazione con Assopellettieri. Si configura come il salone del sourcing pellettiero e si svolgerà “in contemporanea e in partnership con Lineapelle, con cui condividerà anche gli spazi”. Un modo concreto per far incontrare i brand con chi possiede il know how tecnico/qualitativo per produrne le collezioni. Un progetto calato all’interno del contesto fieristico di Lineapelle, dove espone tutto il panorama della fornitura di pelli, materiali e accessori necessari a renderle concretamente realizzabili. “Dopo il terribile momento vissuto – commenta il presidente di Lineapelle, Gianni Russo – trovo fondamentale la collaborazione tra enti e associazioni. Su questo presupposto, come Lineapelle, abbiamo aderito con convinzione a questa proposta e profonderemo tutti i nostri sforzi per assicurarne il successo”.

La presentazione di Mipel Lab

Mipel Lab è stato presentato in anteprima (e in presenza) a Pitti Immagine, mercoledì 30 giugno 2021, presso la Fortezza da Basso di Firenze. “La manifestazione fieristica fisica è stata costruita a quattro mani con Lineapelle – commenta Assopellettieri -, il più importante evento al mondo per la ricerca di materie prime ed accessori da impiegare nella produzione di pelletteria. Dunque, il luogo ideale anche per incontrare i produttori. Con questa nuova proposta fieristica, che si aggiunge a quella di Lineapelle, il direttore di produzione di un brand avrà, quindi, la disponibilità di un service a 360°”.

