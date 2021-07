Pitti presenta Mipel Lab, salone phygital in co-lab con Lineapelle

Un esempio di sinergia fieristica e progettuale. Ieri, durante il suo primo giorno (30 giugno 2021), Pitti Uomo ha presentato, ospitandone un’installazione espositiva, Mipel Lab. In altre parole, il salone phygital o, meglio, “la piattaforma” ideata da Assopellettieri/Mipel in co-lab “e a quattro mani con Lineapelle”.

Il salone phygital

Perché Mipel Lab è phygital? Semplice. Da un lato è un progetto espositivo fisico: in pratica, è un nuovo format fieristico. Dall’altro è uno strumento digitale che consente il matchmaking tra brand di tutto il mondo e produttori italiani di pelletteria. La parte fisica, come si diceva, è stata costruita a “quattro mani con Lineapelle”. Mipel Lab, infatti, si svolgerà all’interno di Lineapelle, dal 22 al 24 settembre 2021, negli spazi di Fieramilano Rho. Al termine, quindi, di Mipel, in calendario dal 19 al 21 settembre. In questo modo, “tra Lineapelle e Mipel Lab – scrive Assopellettieri (associazione aderente a Confindustria Moda) – il direttore di produzione di un brand avrà la disponibilità di un service a 360 gradi”. In altre parole: dai materiali alla manifattura, a portata di stand. Mipel Lab avrà cadenza annuale.

La filiera si racconta

“Con Mipel Lab, le imprese della filiera si raccontano” spiega il vicepresidente di Assopellettieri, Andrea Calistri. Per Franco Gabbrielli, presidente Assopellettieri, questo progetto rappresenta “la rivoluzione del sourcing di pelletteria” e il suo formato è destinato a fare il giro del mondo. Lo scopo? Coinvolgere brand che oggi non sono presenti in Italia, fornendo un servizio che li metta in contatto con il produttore ideale per soddisfare le proprie esigenze di produzione.

Doppia rivoluzione

“Mipel Lab è, anche, una rivoluzione della mente – continua Gabbrielli -. Lo è almeno sotto due profili. Primo: questa associazione si comporta da imprenditore. Secondo: digitalizzazione, network e sinergia ad ogni costo. Come stiamo ripetendo a mo’ di mantra da alcune settimane, ci sono solo due modi per uscire dalla crisi. Mettersi fermi ad aspettare che torni il sereno. Oppure tirare su le vele per cercare di uscirne il prima possibile”. Quindi: “Abbiamo scelto la seconda e abbiamo investito tanto per costruire un paio di nuovi progetti ambiziosi e complessi, ma molto solidi. Con le nostre iniziative, e in particolare con Mipel Lab, ci poniamo l’obiettivo di portare un contributo concreto al settore”. Obiettivo. “Consolidarne ulteriormente il primato a livello mondiale portando in Italia nuovi brand e nuovo lavoro”.

Un’iniziativa lungimirante

“Mipel Lab è un progetto di Assopellettieri cui Lineapelle ha aderito fin da subito con profonda consapevolezza. È un’iniziativa lungimirante, che soddisfa le esigenze di un mercato ormai plasmato dalle esigenze dei brand” – ha dichiarato il CEO di Lineapelle Fulvia Bacchi –. Lineapelle si è sempre proposta con contenuti che vanno oltre l’esposizione. Lo farà anche a settembre prossimo, con un’edizione che accoglierà oltre 600 espositori provenienti da 20 Paesi. È un segnale incoraggiante per tutta la filiera della pelle, perché testimonia una ritrovata vitalità e la forza attrattiva della manifestazione”.

Presenze

Ieri, alla presentazione di Mipel Lab, sono intervenuti anche il presidente di ICE Carlo Ferro, Raffaello Napoleone (CEO di Pitti Immagine) e Cirillo Marcolin, presidente di Confindustria Moda. Quest’ultimo ha posto l’accento sulla necessità di fare squadra e di investire in formazione e digitalizzazione. All’installazione teaser di Mipel Lab all’interno di Pitti hanno aderito 10 aziende. Sono, conclude Assopellettieri, “quelle che per prime hanno creduto nel progetto diventandone di fatto i fondatori”. Nell’ordine: Bric’s, Dimar Group, Mabi International, P&C, Pelletteria Fiorentina Montecristo, Rica, Sagi, Sapaf, Tigamaro e Tripel Due. (mv)

