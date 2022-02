Il governo approva i corridoi verdi per i buyer non vaccinati EMA

Il governo approva i corridoi verdi per i buyer non vaccinati con vaccino EMA. Il Consiglio dei Ministri del 2 febbraio ha approvato il decreto legge (in via di pubblicazione) che consente a chi è vaccinato con vaccini non autorizzati da EMA, come il russo Sputnik e il cinese Sinovac, o ancora il cubano Soberana o l’indiano Covaxin, di circolare in Italia e accedere ai servizi come se avesse il Green pass rafforzato. A patto di presentare un tampone negativo, sia antigenico (validità 48 ore) che molecolare (validità 72 ore).

Il governo approva i corridoi verdi

Fino ad ora chi era vaccinato con vaccini non riconosciuti da EMA (Agenzia Europea per i Medicinali) non poteva alloggiare in hotel, mangiare al ristorante e svolgere tutte le attività per le quali è previsto il pass rafforzato. Il decreto legge del 2 febbraio equipara gli stranieri vaccinati con Sputnik e Sinovac, in presenza di un tampone negativo, ai possessori di pass rafforzato.

Per chi ha certificati da più di sei mesi

Lo stesso decreto pone anche nuove direttive per gli stranieri che hanno un certificato di guarigione o vaccinale riconosciuto da EMA, ma da più di sei mesi. Questi dovranno mostrare l’esito negativo di un tampone effettuato 48 ore prima se antigenico o 72 se molecolare.

Buone notizie per chi viene in fiera

È una buona notizia in vista di Lineapelle, in programma a Fieramilano Rho dal 22 al 24 febbraio 2022. Per quella data sarà decaduto anche l’obbligo di mascherina all’aperto (ma l’obbligo rimarrà negli stand). Dopo gli eventi di gennaio, imprese ed enti fieristici avevano sollevato il problema dell’assenza di una certa quota di pubblico internazionale negli show italiani. Il problema è risolto (mv)

