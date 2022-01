La lezione di Lineapelle New York per una nuova normalità VIDEO

Come doveva essere, Lineapelle New York è stata l’edizione del ritorno in presenza. Ma, anche e soprattutto, un salone che ha messo in luce una lezione già ascoltata e vista anche in Italia. Per esempio, a Pitti Uomo e Expo Riva Schuh. Eccola, dunque: tornare in fiera si può e si deve. Le condizioni di sicurezza, se gestite come richiesto e dovuto, lo permettono. E tutto non fa altro che tracciare un solco deciso in una direzione assolutamente necessaria: quella di entrare in una fase di nuova normalità.

Una nuova normalità

È una sensazione/osservazione che emerge in modo univoco da tutti i 113 espositori (65 italiani, circa 90 le concerie) di Lineapelle New York che il 26 e 27 gennaio hanno allestito i loro stand presso il Metropolitan Pavilion di Manhattan. Sotto i riflettori, i campionari sviluppate alla luce delle tendenze estive 2023. Il risultato, nella misura di una lettura filtrata per forza di cose dalla pandemia, è stato incoraggiante, come sintetizza Diodato De Maio, titolare della conceria DMD Solofra. “Certo, ci sono le mascherine e il controllo del certificato di vaccinazione all’ingresso. Ma, per il resto, siamo tornati dopo tre edizioni con una sensazione di normalità. Abbiamo incontrato già dal primo giorno i nostri clienti. Abbiamo visto un interesse vero, concreto: ci siamo messi subito al lavoro, senza perdere tempo”.

Ci vuole il contatto personale

“Come DMD Solofra – continua De Maio -, appena è decaduto il Travel Ban (le restrizioni agli ingressi negli States, adottate nel 2020 e abbandonate a novembre, ndr) siamo tornati negli States. Ci possono essere gli scambi di mail, di campioni, di draft 3D e con Pantone, ma ci vuole il contatto personale. È insostituibile quello che si fa in un incontro. Siamo una conceria, facciamo pelle: trasmettiamo una sensazione, un’emozione.

La cosa più importante

Secondo il titolare di DMD, “a ottobre-novembre si è lavorato bene. La quarta ondata ha spezzato la ripresa”. Però, a proposito di mercato americano, “l’amministrazione Biden si sta muovendo per il ritorno alla normalità. La lezione più importante è questa. Anche altri Paesi europei si muovono in questa direzione. Forti degli strumenti a disposizione e del successo della campagna vaccinale, dobbiamo imparare a convivere in un nuovo equilibrio con lo scenario attuale”. Appuntamento a Lineapelle Milano, dunque, dal 22 al 24 febbraio. Clicca qui per accreditarti online.

