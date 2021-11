In India ci credono: IILF nel 2022 torna in presenza

IILF nel 2022 torna in presenza. La fiera della pelle di Chennai, organizzata da ITPO (India Trade Promotion Organization), ha saltato l’appuntamento del 2021 a causa del Coronavirus. Tuttavia, secondo fonti internazionali, l’organizzazione starebbe procedendo speditamente per organizzare la prossima kermesse. Solitamente l’evento anima la città sulla baia del Bengala tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio. E queste dovrebbero essere le date anche per il 2022.

Stando a ILM, India Trade Promotion Organization sta lavorando all’organizzazione della fiera di Chennai per l’inizio del 2022. L’ente vuole recuperare l’appuntamento perso nel 2021 a causa della pandemia e dell’emergenza sanitaria. Solitamente la fiera va in scena tra il 31 gennaio e il 3 febbraio di ogni anno, e queste dovrebbero essere le date anche per la prossima edizione. Anche la location dovrebbe essere la stessa di sempre, vale a dire il Chennai Trade and Convention Centre – che nei mesi scorsi le autorità sanitarie hanno utilizzato come Covid Hospital. A breve, sempre secondo quanto riporta ILM, l’organizzazione dovrebbe aprire il sistema di prenotazione online. (art)

Foto d’archivio

