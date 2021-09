La carica dei 715: presente e futuro ripartono da Lineapelle

È tutto pronto per il ritorno in presenza di Lineapelle. Il salone di riferimento per chi deve sviluppare la ricerca di materiali destinati all’industria manifatturiera della moda, dell’accessorio, del design, dell’automotive si svolgerà a Fieramilano Rho dal 22 al 24 settembre. E chiuderà di fatto il treno degli eventi fieristici milanesi accomunati dall’hashtag #RestartTogether (Micam, Mipel, TheOneMilano, in agenda dal 19 al 21 settembre). Un’edizione ricca, giocoforza, di attese, ma anche di iniziative e progetti. A dimostrazione che, per la filiera, presente e futuro ripartono da Lineapelle.

Presente e futuro ripartono da Lineapelle

“La prossima edizione di Lineapelle – scrive la Segreteria del salone – torna in presenza accogliendo 715 espositori provenienti da 24 Paesi. Lo fa nella massima sicurezza, riservando l’accesso ai soli possessori di Green Pass (per leggere il Protocollo anti-Covid integrale di Lineapelle clicca qui). E lo fa elaborando un progetto espositivo concreto e sfidante che adotta (come a settembre 2020) la formula semplificata degli stand unificati”. Una formula che punta a mettere sotto i riflettori in modo (quasi) esclusivo il prodotto, “Sono molte le aspettative per questa edizione – commenta il CEO di Lineapelle, Fulvia Bacchi -, che ad oggi registra già un buon numero di accrediti da parte di buyer anche internazionali. In questi mesi di pandemia le aziende presenti a LINEAPELLE hanno continuato a lavorare sulla messa a punto di prodotti sotto il profilo del loro contenuto creativo, ma, soprattutto, ambientalmente sempre più sostenibili”.

La meraviglia ritrovata

Stilisticamente, l’imminente edizione di Lineapelle presenta la stagione invernale 2022-2023. Mood: “Imagination & Re-Wonder”. Obiettivo: “Ritrovare la meraviglia, lasciando il timone all’immaginazione e alla sperimentazione, con la spontanea conseguenza di avviare un processo di rilancio creativo. Una ricerca di positività che intercetta naturalità e tecnologia, colori rassicuranti e materiali capaci di esprimere in modo futuribile la loro carica innovativa. A partire dalla pelle e dalle sue infinite possibilità di sviluppo, abbinamento e sperimentazione”.

Nuovi sguardi

Sinergie progettuali, fronti innovativi, panorami sostenibili. Lineapelle, al di là dell’evento fieristico, propone una serie di iniziative di nuova generazione e impatto trasversale alla filiera. Per esempio, A New Point of Materials organizzato in collaborazione con D-house (Laboratorio Urbano di Dyloan) e C.L.A.S.S. (Creativity Lifestyle and Sustainable Synergy) e la consulenza dell’international fashion consultant Orietta Pelizzari. In estrema sintesi, si tratta di “uno spazio critico di approfondimento, informazione e dibattito dove un’accurata selezione di pelli, materiali e tecnologie di nuova generazione, caratterizzata da un indiscusso contenuto innovativo e responsabile, è presentata attraverso un racconto a 360 gradi che copre tutto il loro ciclo produttivo”. A tutto ciò si affiancheranno live perfomance e talk “sui temi più trending riguardo all’approccio green della produzione, della finanza aziendale e del retail”.

Approccio sistemico

Spazio, anche, per il “battesimo di Mipel Lab, nuovo format fieristico sviluppato in sinergia con Assopellettieri”. In altre parole, un “evento dedicato al sourcing pellettiero che punta a intercettare brand e startup per metterli in contatto con i migliori manifatturieri e fornitori in grado di soddisfare le loro esigenze di produzione”. Non solo, “Lineapelle sarà protagonista anche a Micam X, dal 19 al 21 settembre” dove “presenterà una selezione di pelli e materiali per la stagione estiva 2022”.

World Leather Contest

Infine, “l’attenzione educativa indirizzata alla formazione degli stilisti di domani”. Durante Lineapelle si svolgerà “la premiazione di World Leather Contest, concorso creativo promosso in Italia in collaborazione con UNIC – Concerie Italiane sul tema Real Leather. Stay Different. Al progetto hanno partecipato gli studenti di Istituto Marangoni di Milano, Polimoda di Firenze, Accademia Costume & Moda di Roma”. Le creazioni dei finalisti saranno esposte in fiera.

