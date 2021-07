Re-incanto e creative sharing: l’inverno 2022/23 per Lineapelle

Imagination & Re-Wonder. Immaginazione e re-incanto. Sono “le chiavi del futuro” per Lineapelle. In altre parole: è sotto questa formula che il Comitato Moda della più importante business experience per la filiera globale del lusso e della moda interpreta le prossime tendenze. Quelle per l’inverno 2022/2023 che saranno protagoniste della prossima edizione di Lineapelle, in programma a Fieramilano Rho dal 22 al 24 settembre 2021. Tendenze raccolte nel consueto Trend Book che questa volta, però, si aggiorna con alcune novità all’insegna di una stimolante idea di creative sharing.

Creative sharing

Prima di tutto, le novità del nuovo Trend Book di Lineapelle dedicato alle tendenze invernali 2022/2023. “Questa edizione è frutto di un processo di creative sharing grazie alla generosità di artisti internazionali, tra i più innovativi della scena artistica contemporanea che hanno accettato di condividere le loro creazioni in questo volume”. In questo modo, “la presentazione delle tendenze moda si arricchisce di un prezioso capitale creativo. Un’anima visionaria fermamente agganciata alla realtà. Uno strumento per leggere l’oggi con occhi diversi e prevedere il domani con sensibilità ed intuito”.

La forza della visione

Per quanto riguarda le prossime tendenze invernali, Lineapelle le sviluppa alla luce di una necessità di evoluzione e rinascita. Le intitola Imagination & Re-Wonder: immaginazione e re-incanto. E le spiega così: “Occhi incantati dalla bellezza, un salto nell’universo sconosciuto dove l’immaginazione spazia senza forza di gravità. Innamorarsi di nuovo senza freni, lasciarsi andare alla leggerezza e allo stupore. La forza della visione ci proietta nel futuro. Un futuro così palpabile da sentirlo addosso, ma tanto immaginario da non avere limiti se non la nostra fantasia”.

Re-incantatevi. Re-incantiamoci

“Mondi possibili prendono forma e colore in un turbine frizzante di evasione dalla realtà – continua Lineapelle -. Un viaggio che ci riporta al punto di partenza con una nuova energia, quasi un super potere visionario sul domani. La creatività è iperattiva e open source. Segue un flusso globale di condivisione di cui tutti siamo parte. L’arte, il design, lo stile ci appartengono in uno scambio continuo di interpretazioni del mondo”. Re-incantatevi. Re-incantiamoci.

Leggi anche: