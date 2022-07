La giostra delle fiere: chiusa Premium Berlino, apre Milano Unica

La giostra delle fiere: chiusa Premium Berlin, apre Milano Unica. Il mercato tedesco non sta attraversando un periodo di forma brillante perché sta facendo i conti con i vari lockdown dell’anno scorso a cui si è aggiunta l’incertezza economica e finanziaria del momento. È indicativo il +16% (non un grande balzo rispetto all’analogo periodo del 2021) dell’export calzaturiero italiano nel primo trimestre 2022. Invece, domani (12 luglio 2022) fino a giovedì 14 si svolgerà l’edizione numero 35 di Milano Unica che presenterà le tendenze per l’Autunno/Inverno 2023-2024.

Chiusa Premium Berlino

Premium Group avrebbe voluto trasferire le sue fiere a Francoforte, poi la pandemia ha fatto saltare tutto. Così, a Berlino, per la prima volta, dal 7 al 9 luglio scorso, ha potuto raggruppare i suoi eventi (Premium e Seek) in un’unica location per il Premium Cosmos (nella foto) con oltre 800 marchi espositori. “Dato il periodo in cui si è svolta è stata una fiera in cui i clienti hanno osservato le collezioni per decidere i budget di spesa” ci dicono da King. Dove sottolineano anche che il salone rappresenta più una vetrina che un evento per la raccolta ordini. “È stata comunque un’edizione positiva perché abbiamo ricevuto anche qualche ordine, diversi clienti sono passati e pensano di ritornare a Shoes Düsseldorf o a Micam Milano”.

Moda giovane

“Per noi è stata una fiera esplorativa che valutiamo positivamente” ci dice Francesco Carpineti di DIS – Design Italian Shoes che, con la sua collezione in pelle, è stata finalista del Fashion Circularity Award. “L’ambiente del salone era orientato alla moda giovane, più sportiva e meno formale. La mia impressione è che i buyer, in prevalenza tedeschi, ma anche del centro-Nord Europa e qualche americano, spesso si limitavano a visitare stand di brand consolidati. Noi, grazie alla qualità dei nostri prodotti, abbiamo comunque accolto visitatori interessati e preso anche qualche ordine”.

Apre Milano Unica

L’edizione numero 35 di Milano Unica si svolgerà da domani, martedì 12 luglio, a giovedì 14. La fiera torna a occupare quattro padiglioni (8, 12, 16 e 20) del quartiere fieristico di Fieramilano Rho. Presenterà le proposte di tessile e accessori per abbigliamento dedicate alle collezioni Autunno/Inverno 2023-2024, insieme ai trend e le novità per la moda di alta gamma. (mv)

