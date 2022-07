Dalle fiere pare che il Giappone sia in ripresa, la Germania no

Il sipario cala a Tokyo e si alza a Berlino. Nella capitale giapponese chiude il 7 luglio il salone Moda Italia, che ospita Shoes from Italy. Nella stessa data in Germania prende il via Premium Berlin. Giappone e Germania sono due mercati importanti per l’area pelle italiana. Gli ultimi studi finanziari danno il primo in ripresa, anche forte, grazie alla fine dell’ondata di Covid. L’indebolimento dell’euro e il rialzo dei costi dei prodotti e delle spedizioni rappresentano un freno. Il mercato tedesco non attraversa un grande periodo di forma, ma è sempre uno dei principali per scarpe e borse made in Italy.

Giappone in ripresa

“Il bilancio finale è buono – afferma Remo Paolo Papini di Manovie Toscane, esperto del mercato del Sol Levante –. Shoes from Italy rappresenta un’ottima occasione per essere presenti e mantenere il contatto con i clienti. Ma è solo uno degli step necessari per lavorare in Giappone. L’impostazione di una strategia di penetrazione richiede molti altri passaggi prima e dopo questo salone”. A confermare la rinascita del mercato giapponese c’è anche lo studio di Hey Discount. Che elegge Tokyo come la migliore shopping city del mondo: entro un miglio dalla città ci sono 1.970 luoghi deputati allo shopping e 240 centri commerciali. Più di qualsiasi altra metropoli. E ci sono anche 149 rivenditori ufficiali e boutique outlet. Lo riporta Fashion Network. Papini, intanto, è molto prudente: “Francamente io non vedo questa gran ripresa, che forse è appannaggio del lusso”. Per l’imprenditore calzaturiero Fabiano Ricci: “Ieri e oggi sono stati giorni più frequentati rispetto al primo ma gli affari sono frenati dal cambio dello yen contro l’euro”.

Le sensazioni di Gandolfi

Anche per la pelletteria le sensazioni sono molto simili. “Nei tre giorni di Tokyo c’è stata una discreta affluenza. I buyer hanno voglia di acquistare – dice Roberta Gandolfi, dell’omonima pelletteria –, anche se si mostrano attenti al prezzo per via del cambio yen/euro poco favorevole e per una economia locale che procede a rilento. La notizia positiva è che i giapponesi programmano viaggi in Europa a settembre e pensano ad una maggiore libertà di viaggio dal prossimo anno. Penso che adesso la ripresa sia limitata al lusso. Per i prodotti delle altre fasce noto ancora sofferenza, a meno che il prodotto stesso non sia talmente attraente da far scattare al cliente la voglia di acquisto”.

Sotto con Berlino

A Berlino il 7 apre Premium, che terminerà sabato 9 luglio. Molti gli italiani presenti, tra cui il brand Viola Fonti, che ha la Germania come mercato di riferimento. “Premium è una vetrina che arriva a fine invernale e inizio dell’estivo per cui non mi aspetto molti ordini – afferma Fabio Fonti –. Speriamo che ci siano visitatori e di prendere contatti per costruire relazioni che potrebbero portare ad ordini”. (mv)

Leggi anche: