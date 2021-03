Per Micam, Mipel e TheOne l’appuntamento di marzo è online

Le fiere portano online l’appuntamento di marzo. Mentre Micam parte l’otto marzo e Mipel il 23, TheOneMilano ha scelto una formula valida per tutto l’anno. A causa delle restrizioni collegate al contenimento della pandemia, gli organizzatori hanno annullato l’edizione fisica dei saloni (20-24 marzo 2021, Fieramilano Rho). I lavori, però, procedono grazie alle fiere digitali sviluppate nel 2020. Questa volta saranno esposte le collezioni destinate all’Autunno-Inverno 2021/2022.

Appuntamento di marzo

Dall’8 marzo all’8 maggio si apriranno le porte virtuali di Micam Milano Digital Show. L’evento a settembre 2020 ha riunito 154 brand, presentato oltre 53.000 prodotti e conosciuto la partecipazione di oltre 2.500 buyer internazionali. “Come Micam e come Assocalzaturifici è nostra intenzione continuare a stare al fianco delle aziende calzaturiere grazie a Micam Milano Digital Show – commenta Siro Badon, presidente Micam e Assocalzaturifici –. La piattaforma è diventata rapidamente il punto di incontro virtuale della comunità mondiale del calzaturiero”.

Mipel



Anche l’edizione numero 119 di Mipel si svolgerà completamente in digitale. “Dopo aver annullato l’edizione fisica – ci spiegano dalla segreteria organizzativa – Mipel si rilancia con il digitale proponendo una manifestazione completamente on-line a partire dal 23 marzo (e attiva fino a metà luglio)”. Nome: Mipel The Digital Show. Si tratta di “una piattaforma di proprietà che fornirà ai brand gli strumenti per esporre prodotti e storia”. Ma che offrirà anche “la possibilità, per i buyer che visitano le pagine degli espositori, di attivare dei collegamenti istantanei in videochiamata con lo showroom o in generale l’azienda. L’idea è quella di ricreare ciò che normalmente avviene in fiera. I buyer danno uno sguardo generico alla fiera, entrano negli stand di interesse dialogano con il personale addetto, chiedono informazioni e auspicabilmente fanno i loro ordini”. The Digital Show sarà poi caratterizzato da due giorni (23 e 24 marzo) dedicati ai Mipel Digital Days. In altre parole: “Talk, webinar, seminari sugli argomenti di maggiore interesse del settore”. E ancora: “Dialoghi con i buyer per scoprire come è cambiato il loro modo di acquistare e presentazioni dei brand agli operatori del settore”.

TheOneMilano

TheOneMilano si trasferisce su alwaysonshow.com, piattaforma pensata per trasformare i giorni di fiera fisica in 365 giorni di lavoro online. “Crediamo fermamente in un sistema ibrido che riesca ad unire l’incomparabile forza ed emozione di un’esperienza d’acquisto fisica, con le infinite possibilità che internet offre” si legge nel sito della manifestazione. La piattaforma è stata disegnata allo scopo di supportare in modo concreto sia i buyer e sia i brand. Ci sono tre diversi livelli di interazione e visibilità: pubblica, riservata ai buyer (registrati e certificati di TheOneMilano) e one-to-one (private showroom). (mv)

