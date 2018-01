Lineapelle vola

Crescono (in numeri e importanza) le preview di Londra (23 gennaio) e New York (31 gennaio / 1° febbraio). Rafforza la sua leadership globale l’evento milanese (20/22 febbraio). Il network fieristico di Lineapelle apre il 2018 offrendo al mercato occasioni fondamentali per approfondire lo stile dell’estivo 2019 e valutare la concretezza della ripresa in corso.

Tratto da La Conceria, n. 01/2018. Clicca qui per scoprire tutti i contenuti.