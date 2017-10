A Lineapelle93 per cambiare marcia: la pelle italiana in fiera per “il consolidamento del mercato”

“Andiamo alla ricerca di materiali nuovi, attuali, che si sposano con la nostra filosofia di prodotto. Notare negli espositori di Lineapelle la voglia di investire” in soluzioni creative e innovazione “dà maggiore fiducia all’intera filiera”. Lineapelle93 ha aperto le porte questa mattina e le parole di Gabriele Brotini, del calzaturificio toscano Pakerson, riassumono le motivazioni e le aspettative dei visitatori in arrivo a Fieramilano Rho da tutto il mondo. “La fiera si è aperta bene: abbiamo già un buon afflusso”, racconta Silvia Polli di Manifattura di Domodossola che espone nella parte relativa ad accessori e componenti. “Per noi l’invernale sta crescendo tanto”, ha continuato precisando che: “Noi facciamo intrecci che sono più estivi, ma stanno crescendo molto anche per questa stagione. Dal punto di vista del mercato l’anno sta andando bene e rimaniamo speranzosi”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche Roberta Castrovinci di Ramponi, altra azienda specializzata in accessori: “Con lo spostamento delle date abbiamo avuto più tempo per preparare i campionari ed ora siamo già proiettati sul pomeriggio di oggi e su domani. La nostra posizione è ormai standard da anni ed abbiamo aspettative molto alte visto che è la nostra fiera principale”. Buone sensazioni si respirano anche nello stand della conceria Claudia di Chiampo (Vicenza), dove Flavio Fetta spiega: “Sono ottimista, vedo un buon movimento. Quest’anno – continua – abbiamo preferito puntare soprattutto sul fiore, in forte crescita rispetto alla crosta, a cui abbiamo dedicato spazi minori”. “Le aspettative per i tre giorni di fiera sono alte – conclude Antonio Gargiulo, della napoletana Gargiulo Leather, azienda specializzata in produzione di materiali per guanti e abbigliamento –. Il primo impatto della giornata è positivo. Rimaniamo prudenti. Il 2017 è partito più lento rispetto all’anno precedente. Negli ultimi mesi qualcosa sembra si stia muovendo. Contiamo di tornare qui conferme”. (art/mc/rp)