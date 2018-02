Lineapelle94, visitatori e stile: “Cerchiamo ispirazione, poi il prodotto”. Laminati e colori pastello

Non il prodotto particolare, quello mai visto prima, ma l’ispirazione. È questo ciò di cui sono alla ricerca i visitatori di Lineapelle94 nei tre giorni della fiera. “C’è di tutto, laminato, intrecciato. Quello che serve per realizzare dei bei prodotti è già qui. Adesso ci serve avere l’intuizione giusta” spiegano due rappresentanti di un’azienda di pelletteria toscana. Nell’area trend e negli stand delle concerie la materia prima è ben esposta e illuminata, sotto i riflettori che attirano l’attenzione di chi passa ed entra. “Qualcuno azzarda delle nuove proposte, ma la ricerca costa – continuano -. In generale sono poche le novità strabilianti e spesso poi si cade sul classico, che per la primavera-estate sono i colori pastello”. Parzialmente d’accordo con loro è lo stilista di un brand italiano di calzature, “con clienti da tutto il mondo” sottolinea. “Le nuove proposte attirano sempre l’attenzione, impossibile non controllarle. Qualcosa di qualità l’ho visto, porterò a casa i campioni come ho fatto anche in passato, anche se poi abbiamo puntato sul classico” continua lo stilista. Questo perché “i prodotti classici si vendono sempre e ovunque, quelli più innovativi solamente se il mercato è pronto a riceverli”.